台東區漁會推廣「釣仔魚文化」 饒慶鈴：以智慧漁法讓漁業更永續

漁會推動釣仔魚，不僅更友善環境，同時也提升漁產價值。（記者劉人瑋攝）

推廣海洋永續的智慧漁法，台東區漁會、台東縣政府今天舉辦「釣仔魚文化祭」，縣長饒慶鈴說，釣仔魚漁法不同於網具一網打盡，捕捉高品質、高經濟價值的魚種，更能有效維護海洋資源永續利用，縣府會持續協助漁會推廣這樣的友善漁法，更歡迎台東地區的海鮮餐廳一起響應、促進漁業永續發展。

活動以「吃魚也能護魚成果分享會」為題，在台東市北町日式建築宿舍群舉行，現場有「食魚教育互動展示牆」、釣仔魚漁法介紹立牌與漁具展，播放釣仔魚形象影片，向民眾傳達守護海洋與永續漁業的重要理念。會中也發表台東區漁會與雲品集團攜手合作、運用釣仔魚中具有高經濟價值的長尾鳥、紅喉等魚種開發特色料理，實踐「懂魚，才懂吃魚」的食魚教育精神。

現場由北町以深海釣上的「長尾魚（長尾濱鯛）」製成多項日式料理套餐供賓客品嘗，以油芒、明太子混入壽司飯中，再覆以炙燒長尾魚的壽司尤其令人驚豔，但最為細嫩的則是魚骨高湯沖入生魚片中的湯品，多重的鮮味在湯品及魚肉間併發、鮮美異常。

饒慶鈴指出，釣仔魚不是用網具「一網打盡」，釣仔魚漁法仰賴漁民智慧、耐心與技藝的人魚博弈，不僅能捕捉新鮮高品質、高經濟價值的魚種，更能有效維護海洋資源永續利用，是十分值得推廣的友善漁法，認識魚、了解魚市場的運作及漁獲的處理、烹煮，才能進一步支持友善於法、推動海洋永續。

台東區漁會陳志和說明，「釣仔魚」是指以延繩釣與一支釣等友善漁法捕獲的魚類，其特殊性源於台東地區海域水深較深且海流複雜，要捕撈深海高經濟價值魚類，難以僅靠網具作業。漁人必須仰賴魚鉤與釣線，以深海釣取方式，才能獲取這些珍貴漁獲，其中如笛鯛科，或因棲息深度而讓體色偏紅的魚種，被在地漁人統稱為「釣仔魚」。

就水試所專家所言，當漁網將漁獲撈起時，就算是小魚也可能在其中被其他大魚擠壓、難逃出網目，最後可能被壓壞、括傷皮象難看價格不佳，針對目標魚種釣起的漁種、釣仔魚不至於一網打盡，並放過其他魚類，但相對在捕撈所花的時間更多，因此更高價，卻更新鮮。

陳志和舉例，如台東十分受歡迎的「紅加網（紅喉）」，先前水試所在要求漁民捕母魚以孵化魚苗時，漁民也只能以釣竿釣上後再養活才能販售，若是撒網則可能存活者不多，釣魚、延繩釣才最能保持漁獲新鮮。

透光的魚肉以眼看就能體會鮮甜。（記者劉人瑋攝）

釣仔魚技法釣上的長尾濱鯛加上創意料理，視覺與味覺都令人驚豔。（記者劉人瑋攝）

漁會推動釣仔魚，不僅更友善環境，同時也更提升漁產價值。（縣府提供）

