菜色調整孩子愛吃 台南校園廚餘每天驟減1530公斤

新民國小營養午餐。（南市教育局提供）

新南國小學童開心把飯菜吃光光。（南市教育局提供）

台南市從今年11月開始全面推動「校園廚餘減量運動」。這次不只是在菜單上動腦筋，更從備餐、用餐教育、廚餘瀝水到即時調整供餐量，全方位一起來。教育局督學也走進各校陪同檢視秤重紀錄、了解供餐流程，並協助分析前後數據，找出哪些食材最容易被剩下、又該怎麼改善。

結果只推動1個月，全市每日平均廚餘量從基準的8100公斤，直接降到6570公斤，減幅高達18.8%，遠遠超過教育局原本訂下三個月降低8%的目標。學生的人均廚餘量也從60克降到48克，顯示孩子們真的比較願意吃，也代表菜色調整方向是對的。

為了減少廚餘，各校也卯足全力、各出奇招。像新南國小，營養師與校內小幫手每天記錄各班廚餘量，再回饋到班級討論，甚至做出「班級供應量調節表」，看哪班吃得多、哪班吃得少，隔天就能彈性調整。料理方式也全面微調，把食材切成塊狀、絲狀等更容易入口的樣子，不只小朋友吃得更開心，廚餘量也明顯下降。

新民國小則推行「班際支援制度」，也就是依據每班的食量與吃飯狀況分配供餐量，避免大家吃不完。對於比較不受歡迎的蔬菜，營養師也會微調份量或重新搭配料理方式。更吸睛的是，他們還設計了像散壽司飯這類色彩繽紛、視覺效果強的新料理，孩子們看到就想吃，廚餘當然也跟著下降。

教育局長鄭新輝表示，這次的成績來自每一位營養師、老師與學生的努力。不論是菜單重新設計、減少高廢棄食材、提升烹調方式、落實瀝水減重，或是午餐時間行政團隊即時掌握食量，都是能讓供應更精準、廚餘更少的重要關鍵。希望透過不斷的輔導、跨校分享與經驗累積，讓「珍食惜食」慢慢變成南市校園文化的一部分。

教育局說，這次的成功案例已讓各校看見「菜單調得好、廚餘就會少」的效果。未來會持續推廣這些作法，讓每一份食物都能被珍惜、不被浪費，真正做到友善環境、珍惜資源。

新南國小小志工協助紀錄食餘情形。（南市教育局提供）

