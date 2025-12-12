屏東市華正路新標線 「人行道吃掉機車道」引爭議

屏東市華正路新劃設標線讓機車、汽車駕駛霧煞煞。圖中只有紅色汽車沒有違規，其他汽、機車都要吃罰單（立委鍾佳濱服務處）

原來機車道變成了路邊停車位置，機車道消失了。（立委鍾佳濱服務處提供）

屏東市華正路增設行人步道及停車彎，取消機車道，造成汽機車爭道，讓華正路與瑞光路口塞車雪上加霜，民眾對於新標線霧煞煞，誤將停車彎當做機車道，亂象叢生，讓民眾哀號不已，立委鍾佳濱服務處今天邀請屏東縣政府、屏東市公所等單位會勘，將報內政部國土管理署修正。

屏東市和平國小設置通學步道，獲內政部國土管理署補助，月初由屏東市公所於華正路劃設標線型人行道，立委鍾佳濱服務處接獲市民代表王芬里、中正里長李育丞等反映，針對華正路的瑞光路到莊敬街段，過寬的人行道壓縮行車空間及安全疑慮，今天上午邀請國土署、屏東縣政府、屏東市公所等相關單位現場會勘，發現在非交通尖峰時刻路口已有塞車狀況，不少民眾將新增停車彎，當做機車道行駛，更有不少民眾將機車騎到人行道，亂象叢生。

新設人行道、停車彎 取消機車道

縣議員曾義雄、市民代表任峻賢、王芬里等人都表明支持人行道設置，但新設人行道及停車彎卻取消機車道，導致汽機車爭道，碰撞風險及塞車問題更加嚴重；且該路段救護車經常通行，車道縮減可能造成通行困難，影響急救速度。

國土署南區都市基礎工程分署劉柏儀主任說，推動人本交通環境改善是主要的政策方向，道路安全是首要考量，如果有安全疑慮，地方政府可因地制宜適當調整，縣府則請市公所增加標誌及標語提醒，並加強宣導，該案也決議在廣徵民意後，在兼顧行人安全、汽機車通行及停車空間的前提下，研議改善方案提報國土署修正。

屏東市華正路新劃設的人行道（綠色區域）太寬、機車道消失引起爭議，相關單位到場會勘。（立委鍾佳濱服務處）

