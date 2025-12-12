長期偷排廢油污水 將誠公司累計不法所得逾5000萬

將誠公司接班人游侑梵，涉嫌違法利用廢油污水分離設備，大賺黑心錢，累計5年來不法所得逾台幣5000萬元。（記者林嘉東翻攝）

基隆地檢署偵辦基隆河11月27日油污事件，10日搜索已經營22年從事廢棄物清除業的將誠公司，發現該公司接班人游侑梵為節省清除成本，涉嫌違法利用廢油污水分離設備分離廢油污水後，將仍存有污染成分、無味、透明的廢水導入公司排水溝，偷排入基隆河，還收取其他廢棄物清運業者回廠區進行油水分離，大賺黑心錢，累計5年來不法所得逾台幣5000萬元。

檢警調查，將誠公司是游侑梵的父親游振發於2002年成立，公司資本額100萬元，自2013年至2021年止，8年下來先後被基隆市環保局因違反水污染防治法、廢棄物清理法與空氣污染法等規定遭裁罰10次，可以說前科累累，其中2013年因違反空氣污染法被裁罰10萬最重，其次2018年則因違反水污染防治法，被裁罰5萬5000元居次。

基隆地檢署連日追查基隆河油污源發現，將誠在收取廢油污水後，依規定須將廢油污水運至桃園觀音區台清公司進行廢油污水回收再利用，並支付相當清除處理費，但游侑梵為節省清除成本，竟將一批來自台中港收取的廢油污水，載回公司儲放，再利用公司內油污水分離設備，將廢油污水與水分離後偷排。

檢警調查，34歲的游侑梵5年前接手父親創辦的廢油污水清運事業，由於年紀輕，員工都稱他「小老闆｣，他從父親學會廢油污水分離技術後，違法利用廠內油污水分離技術，將所收取的廢油分離後，不僅將仍有污染成分、無味、透明的廢水偷排進基隆河，還收取其他廢棄物清運業者回廠區進行油水分離，大賺黑心錢，累計5年來不法所得超過5000萬。

基隆河11月27日發生油污事件時，疑似員工操作不慎，誤將含有油氣高污染的廢油排入基隆河，游男長期偷排廢污水的惡性才曝光。基隆地檢署檢察官10日指揮基隆市警局刑警大隊科技偵查隊等單位，拘提游男、何姓會計、張姓司機等7人；11日深夜複訊後認定，游男與何姓女會計等5人涉犯廢棄物清理法等罪，有串證、滅證之虞向法院聲押禁見，法院今天午後獲准。

