親子溝通有方法 「情緒管理」是關鍵

侯素英（大樹）老師與學生講述情緒對溝通的重要性。（嘉義縣家長協會提供）

嘉義縣家長協會長期在校園推動講座，促進健康的家庭關係，提升青少年的心理健康與人際適應能力，本週在民雄鄉大吉國中辦理「2025年幸福教育、健康台灣，幸福學校親子教育講座」，邀請侯素英（大樹）老師擔任講師，以「親子溝通－好好說有方法」為主題，引導師生探討情緒管理，瞭解良好溝通的重要性。

講座由嘉義縣家長協會主辦，獲得嘉惠電力股份有限公司與大吉國中的協辦，聚焦於「親子溝通」，讓學生瞭解情緒穩定是友善溝通的鑰匙。

侯素英在講座說，親子溝通不單是家長管教方式的問題，更是影響青少年心理健康、生活適應、人際關係及學校表現等多方面，良好的溝通能力，是孩子保護自己、抒解壓力、增強幸福感的重要資源。

侯素英強調，情緒會直接影響語氣、用詞與態度，當人生氣時，大腦的情緒系統會過度活躍，理性思考能力下降，容易導致語氣變衝、用詞尖銳、態度負面，即使表達的內容正確，也可能因為情緒不穩而使對方拒絕聆聽，情緒穩定可達成友善溝通，讓對方更願意理解。

侯素英告訴學生，父母是他們生命中最早、也是最重要的人際互動對象，與父母的對話，正是學習如何表達、如何同理、如何協商的最佳場所，這些溝通技巧，對於未來在學校和社會上的人際關係將產生極大的助益。

嘉義縣家長協會理事長劉芳君、執行長吳韋呈、嘉惠電力公司主任涂祐誠等到場一起聆聽講座；嘉義縣家長協會表示，未來將持續與各界合作，辦理更多有益於家庭教育與親職成長的活動，共同為嘉義縣的「幸福教育」願景努力。

