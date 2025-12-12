為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    西螺森活武樹園區化髒亂點為觀光亮點 台中市取經驚豔

    2025/12/12 16:49 記者黃淑莉／雲林報導
    台中市議會走訪西螺武樹森活園區，考察雲林裸露地改善及空氣品質淨化區的經營作法。（記者黃淑莉攝）

    台中市議會走訪西螺武樹森活園區，考察雲林裸露地改善及空氣品質淨化區的經營作法。（記者黃淑莉攝）

    位在濁水溪畔的西螺森活武樹園區，原本是堆置廢棄物、雜草叢生的髒亂點，雲林縣環保局融入環保、生態、地方七崁武術文化改造，成為觀光亮點，啟用至今已吸引逾3萬6000人次參訪，台中市議會今（12）日也慕名前來考察。

    雲林縣環保局長張喬維指出，園區原閒置30多年，長期遭堆置廢棄物，環保局整地後保留原有喬木，養護大片草地，及栽種誘蝶植物，以循環利用理念設置雨水花園與地下水滲透管，園區建築是用廢棄物回收再製的「青新木」打造。

    張喬維說，西螺是武術故鄉，園區也融入西螺七崁武術意象，打造樹下練武空間、武術裝置藝術等，成為武術推廣場域。

    西螺七崁武術基金會董事林宜廷向考察團介紹七崁武術歷史及近幾年武術傳承推廣，包括武術健康操、七崁路跑、武術大會師等。七崁武術師傅吳水池、雲林縣議員李明哲及基金會董事長丁振源現展演「雙刀」拳法，讓台中市議會考察團成員大開眼界，有人好奇跟著揮拳，有人則體驗陣頭敲鑼打鼓。

    台中市議會、台中市環保局、消防局、衛生局及警察局等單位到西螺森活武樹園區，考察雲林裸露地改善及空氣品質淨化區的經營作法，雲林縣府由參議黃玉霜、環保局長張喬維等人接待，日常維護的西螺七崁武術基金會董事長丁振源、董事林宜廷及榮譽董事長、縣議員李明哲等人導覽及示範武術。

    西螺七崁武術基金會武術師傅及議員李明哲等人，在園區大草皮示範七崁武術。（記者黃淑莉攝）

    西螺七崁武術基金會武術師傅及議員李明哲等人，在園區大草皮示範七崁武術。（記者黃淑莉攝）

    西螺七崁武術基金會武術師傅及議員李明哲等人，在園區大草皮示範七崁武術。（記者黃淑莉攝）

    西螺七崁武術基金會武術師傅及議員李明哲等人，在園區大草皮示範七崁武術。（記者黃淑莉攝）

    圖
    圖
