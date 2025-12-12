為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全台「最兇虎爺」說可以？高雄信徒擲聖筊「抱祂回家」 竊盜送辦

    2025/12/12 16:59 記者黃佳琳／高雄報導
    旗山天后宮金虎爺神像失竊，警方獲報1小時內逮到竊賊。（翻攝廟方臉書粉專）

    旗山天后宮金虎爺神像失竊，警方獲報1小時內逮到竊賊。（翻攝廟方臉書粉專）

    高雄市旗山天后宮供奉的「金虎爺將軍」4日傳出失竊，廟方今（12日）發出協尋公告並報案，警方火速1小時內逮捕偷神像的黃姓嫌犯，他辯稱帶虎爺回家前有擲到聖筊獲神明同意，但仍被警方依竊盜罪送辦。

    旗山天后宮金虎爺會今天發出公告，協尋吃炮3寸6金虎將軍，廟方指出，4日下午1點多，金虎將軍遭竊賊偷取，請各位大眾幫忙協尋，並強調「惹到最兇的虎爺，實在不可取」。

    據了解，旗山天后宮虎爺素有「全台最兇」的稱號，2015年，曾有竊賊將虎爺神像偷走後，連續三晚夢見老虎追趕，且衰事連連，嚇得主動送回天后宮；前年也曾發生竊賊將神像帶回家後全身不適，不到一天即被警方尋獲逮捕。

    此次金虎爺再度傳出失竊，警方立即成立專案小組追查，花不到一小時就掌握犯嫌身分，直接前往他家逮人並順利找回虎爺神像；涉案的黃姓竊賊被帶回警局時否認犯行，辯稱他帶虎爺回家前，有先擲筊詢問，虎爺回了他一個聖筊，他見虎爺同意才抱回家，但仍被警方依竊盜罪函送橋頭地檢署偵辦。

    旗山天后宮金虎爺神像失竊，警方獲報1小時內逮到竊賊。（翻攝廟方臉書粉專）

    旗山天后宮金虎爺神像失竊，警方獲報1小時內逮到竊賊。（翻攝廟方臉書粉專）

