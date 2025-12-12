11月南部「極淺層」地震多 氣象署曝原因

氣象署公布11月地震月報。（氣象署提供）

今年大埔地震後，陸續發生許多小地震。（氣象署提供）

昨天深夜到今天清晨，高雄和台南接連發生三起有感地震。中央氣象署今天（12日）下午也公布11月的地震月報，可以發現西南部地區包括台南和高雄的「極淺層」地震（震源深度在0至30公里）較多且密集，雖然東部地震數量較多，但有深有淺，且分布較廣。

0121嘉義大埔地震後 西南部地震特別多

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，氣象署會定期公布地震月報，呈現每個月的變化，他指出，今年較特別的是西南部那邊的小型、極淺層地震很多，主因還是和0121嘉義大埔地震後，地震活動就特別多。

吳健富指出，從昨天晚上到今天上午，台灣西南部那邊都還有一些小型地震，且都很淺層，「以西部和東部的地震狀況來看，可以發現東部地震從去年0403花蓮大地震後就開始逐漸變小了，但0121大埔地震後，仍持續有很多小型地震」。

吳健富指出，氣象署公布的地震月報僅有規模2以上的地震，再小一點的地震就不列上去了，那就會回歸到學術範圍的研究，但從歷來的地震月報來看，可以看到大型地震之後的趨勢變化。

昨天晚間接連兩起地震。（氣象署提供）

