冬至氣溫還有近30度！台南歸仁草莓倒苗、產季延遲

今年暖冬，台南歸仁草莓首波收成受到影響，產量有限。（記者吳俊鋒攝）

台南歸仁青年農民合力推動草莓友善栽培區，並結合觀光採果，深受親子歡迎，已是地方特色產業之一，但冬至將近，艷陽高照，中午仍約30度的高溫，天氣太熱，影響開花，尤其病害嚴重，首波種植的竟有半數「倒苗」，衝擊第1期收成，導致產季延遲。

歸仁青農聯誼會長張清文表示，喜歡吃草莓的人，多會在元旦之前的首波採收時就來搶購，趕著嘗鮮，雖然現階段的產量有限，但每台斤平均售價約600元，與以往同期相較，並未特別調漲，因此饕客趨之若鶩，供不應求。

張清文指出，一般草莓多在中秋節之後開始栽種，主要是夜溫18度以下最適合生長，但今年暖冬，結果率不佳，雖然有較為耐熱的香水系列品種，但收成未如預期，量產恐得再等到天氣明顯變冷的時候。

張清文的草莓園緊鄰鹽水溪上游，面積約2分地，今年共嘗試了11個品種，有開放觀光採果的，以香水、美姬、黑金剛、法蘭蒂等為主，首波在秋節後陸續栽植，卻遇到高溫氣候，「倒苗率」有5成之多，是以往平均的3倍，主要在於病害，導致幼株死亡。

張清文強調，今年的氣候比較異常，目前的收成中，大果有限，明顯缺貨，正全力照顧、管理，希望可以提升產量，滿足市場需求；而他也在園區內栽植了桃香、雪兔，以及日本的甘王，還有韓國白草莓等，會持續嘗試，找出適合現地培育的最佳品種。

張清文說，在觀光採果的帶動下，草莓已成為歸仁特色產業之一，今年轄內的北、中、南都有青農在栽種，分布於保西、鬧區、高鐵一帶，以友善栽培為主，合計面積超過1.5公頃，正逐步擴大。

今年暖冬，台南歸仁草莓產季延遲。（記者吳俊鋒攝）

今年暖冬，台南歸仁草莓產季延遲，目前開花、結果中。（記者吳俊鋒攝）

今年暖冬，台南歸仁草莓產季延遲，開花時間較晚。（記者吳俊鋒攝）

