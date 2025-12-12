讓兒女安心傳承 宋勝雄花6年在環山部落建合法民宿

泰雅族果農宋勝雄（左2）花6年時間成功將自家原住民保留地，變更為建地，改建並申請為合法民宿，要讓兒女及女婿一起傳承經營。（記者吳柏軒攝）

原住民一生一次可將原住民保留地改為建地，但受限成本與法規繁瑣、耗時費力，成功案件極少，台中市和平區環山部落泰雅族果農宋勝雄以不服輸的精神，花6年6000萬元，上個月終於成功替家族取得合法民宿牌照，要讓兒孫都能永續且合法經營，安心傳承事業。

宋勝雄說，家族從父親開始經營果園，而自己接手至今30幾年，過去則擔任過環山部落社區發展協會理事長，接受參山及雪霸國家公園管理局輔導，成為部落接待家庭，加上憂心外出工作的大女兒晚歸，乾脆在家中1樓開麵包店、2樓做接待家庭，讓兒女經營。不料，蓋好後卻因沒有建築執照及使用執照，遭嘲笑一番，他下定決心：「我要讓我的小孩以後不管做什麼事就是合法！」

宋勝雄決心走向在原保地蓋合法民宿的艱辛道路，先申請一生一次土地變更，將40坪農牧用地改為建地，花3年半才取得建照，也耗費所有財產抵押貸款6000萬元，他說，中間一度因金額過高想放棄，甚至尾款還差1300多萬元時卡住，但靠一股不服輸的精神，以及希望讓家族子孫世代傳承的理念，透過好友介紹台中土地銀行順利借到尾款，後續取得使用執照，上個月拿到台中市合法民宿牌照，取名「山嵐居」，他自豪：「應是原住民土地內第1個合法民宿！」前後共花6年時間。

宋勝雄認為，自己走合法民宿這條路，不只是為了自己與家族，更是可以供全國有相同需求的原住民同胞參考，他說，當初申請變更時，很多人都覺得不可能，自己就慢慢問，也謝謝各界協助，但「一定要有錢」，門檻非常高，且土地可能無法貸款，幸好關關難過關關過，如今家族4名兒女與都團聚在一起，經營果園及民宿事業，「希望他們記得爸爸跟爺爺的努力」

宋勝雄說，環山部落四面環山四季分明，抬頭就被群山包圍，夜晚星斗更耀眼，空氣清新，產水蜜桃、梨子、蘋果、甜柿等，櫻花開、楓葉落與水果季都能來，淡季則是3到6月，一旁還有台中市花6000萬打造的環山獵人登山步道可健行，也有不少外國旅客前來體驗在地部落文化。

泰雅族果農宋勝雄花6年6000萬元，終於成功在原住民保留地蓋合法民宿，直言這塊台中市合法民宿的牌子：「價值6000萬！」（記者吳柏軒攝）

泰雅族果農宋勝雄花6年6000萬元興建的合法民宿「山嵐居」，坐落在台中市和平區的環山部落。（記者吳柏軒攝）

環山部落泰雅族果農宋勝雄的兒子宋澔添（ Bahuy Yumin）返鄉接下果園業務，以部落8年級青農之姿，與家族團聚一起打拼。（記者吳柏軒攝）

泰雅族果農宋勝雄的大女兒宋苓萱具烘焙專長，父親為她將家園改造，建餐廳與烘焙坊，讓她不用在外奔波工作，留在家鄉與家人一起打拼事業。（記者吳柏軒攝）

台中市和平區的環山部落恰如其名，坐落在四面環山的地理景致，十分優美。（記者吳柏軒攝）

