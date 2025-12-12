AutoReserve爆詐騙！扣款卻沒訂位 消保官：境外平台風險高

台北市府法務局表示，有民眾透過境外定位平台「AutoReserve」，預定米其林必比登推薦餐廳並完成支付訂位服務費，沒想到卻遭餐廳業者告知「從未與該平台合作、亦未收到任何訂位資訊」讓民眾受害。（北市法務局提供）

台北市府法務局表示，有民眾透過境外定位平台「AutoReserve」，預定米其林必比登推薦餐廳並完成支付訂位服務費，沒想到卻遭餐廳業者告知「從未與該平台合作、亦未收到任何訂位資訊」讓民眾受害。北市主任消保官林傳健呼籲民眾，境外平台未在我國設置實體營業據點，發生爭議時出席協商調解難度高，消費者訂位前務必多加查證，以避免權益受損。

法務局說明，統計114年迄今，北市雖尚未受理AutoReserve相關申訴案件，其他縣市則有接獲民眾申訴欲取消用餐而平台不協助聯繫店家或訂位時遭收取定金，事後不予退款才獲知該款項為平台收取的手續費，近日媒體報導該平台收費訂位，卻實際未與餐廳有合作關係且未完成訂位。

法務局說，初步查證該平台為境外公司，未於我國辦理工商登記及設置實體營業據點，民眾發生相關消費爭議，實務上難以通知境外平台業者出席協商、調解會議，致消費者權益難獲保障。

法務局指出，若民眾支付訂位服務費後，卻發現餐廳無訂位紀錄，建議民眾先向訂位平台提出退款申請，若無法取得連繫或未能順利完成退費，且以刷卡方式付款者，可洽發卡銀行申請爭議款；另平台事實上若未與餐廳合作，恐亦涉有詐欺之嫌，民眾得持扣款紀錄、交易畫面或平台宣稱內容等資料，向警察機關報案，以協助查明是否涉及不法。

消保官林傳健呼籲，國內餐飲業者宜主動檢視有無未與該平台合作，卻被列為該平台的合作店家，目前已有多數店家在官網上示警消費者。此外，民眾於使用第三方訂位平台前，建議先查看評價、詳細確認是否為業者官網之系統，完成訂位後亦務必再次向餐廳確認是否成功，以免因資訊落差而影響用餐安排。

消保官林傳健補充，民眾若於境外平台交易遭遇爭議，可檢附交易紀錄、聯繫紀錄等資訊，循國際組織「跨境消費爭議網」eConsumer.gov尋求救濟。消費者如有消費疑義，可上台北市政府法務局消保網查詢相關資訊；若有消費爭議，請撥打消費者服務專線1950或市民專線1999轉7812洽詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

