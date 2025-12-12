屏東有機「燈籠果」免費摘只剩2天 孝子跑50公里來採

成熟的燈籠果比番茄好吃。（記者葉永騫攝）

被稱為台灣阿公、阿嬤小零嘴、俗稱泡仔草的「燈籠果」，屏東市一處地主開放給民眾免費採摘，由於這處「燈籠果」都是自然長成，沒有噴灑農藥，不但吸引了許多人前往採摘，連蜜蜂、蝴蝶都來採花蜜，一名高姓孝子因為媽媽想吃，從枋寮跑到屏東市來採摘，表明「燈籠果」的營養成分高，才會特別跑了近50公里來採。

這塊位於機場北路與廣勝路口農田長出的「燈籠果」，不是人工種植，而是自然長出來的，沒有噴灑農藥，上個星期地主開放給民眾免費自行採摘，吸引了許多阿公、阿嬤來採取，場面相當的熱絡，地主表明，在15日以後，就要重新整地種稻，因此只下最後的星期六、日兩天可以採果。

請繼續往下閱讀...

今天一名來自枋寮鄉北勢村的高姓孝子因為媽媽身體不是很好，想要吃「燈籠果」，加上神明有指示可以食用「燈籠果」，因此他特別利用休假時間從枋寮跑到屏東市來採摘，花了幾個小時採了一大袋相當高興。

前來採摘的民眾說，「燈籠果」的味道甜甜的，像小番茄很有彈性，這個是台灣原生種的「燈籠果」，農村有時候會出現一、二棵，都是鳥類吃了果實後播種自然長出來，這塊地能夠長出那麼多，非常難得，尤其是沒有噴藥，許多蜜蜂蝴蝶都來採蜜，相當的健康自然，尤其是「燈籠果」的維生素C含量高出大多數水果幾倍，能增強免疫系統，促進細胞修復與再生，含有18種人體所需的氨基酸，對於身體的生長和修復非常重要。

高姓孝子從枋寮到屏東市採摘燈籠果。（記者葉永騫攝）

屏東市免費開放採摘燈籠果只剩這個星期六、日。（記者葉永騫攝）

