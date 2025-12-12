為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中油高雄廠關10年變台積電 地方及環團將辦反五輕感恩聚會

    2025/12/12 16:05 記者葛祐豪／高雄報導
    台積電進駐高雄楠梓，前身是俗稱五輕的中油高雄廠。（資料照）

    台積電進駐高雄楠梓，前身是俗稱五輕的中油高雄廠。（資料照）

    2015年中油高雄廠關廠後，10年後的今天已搖身一變為台積電，這一切的起點來自於1987年後勁人長達近30年反對中油五輕廠的興建；後勁社會福利基金會、後勁廟產管理委員會及地球公民基金會，將於週日（14日）舉辦感恩聚會，邀請反五輕運動時期的學者、學生、當地民眾，一起回顧這個台灣最指標性的環境運動。

    地球公民基金會指出，近年來，高雄市因為台積電進駐楠梓產業園區，帶來產業經濟的新動能，創造新的就業機會，也改變都市發展的方向。

    地球公民基金會強調，而這一切的起點，來自1987年後勁人長達近30年反對中油五輕廠的興建，同時得到政府25年遷廠的政治承諾，從那一刻起，後勁人堅持要求政府兌現遷廠承諾，結合了學者專家、環保團體，不斷的揭露中油對土壤和地下水的污染，舉辦大型遊行和晚會，倡議生態公園，凝聚社區力量，讓政府和中油不敢毀棄承諾。直到2015年關廠，才空出了現在前名為「楠梓產業園區」的這塊數百公頃土地，讓高雄市政府有機會爭取台積電設廠。

    從2015年底，後勁五輕關廠至今已經10年了，這10年來，後勁地區的環境的品質和安全大大提升，更對高雄的發展產生很大影響。對於1987年以來，為後勁反五輕出力的學者專家和環境團體，後勁人深深感謝！

    14日下午2點至5點半，後勁社會福利基金會、後勁廟產管理委員會及地球公民基金會，將於後勁鳳屏宮舉辦感恩聚會，邀請16位參與反五輕的來賓，及10位後勁長輩發表感言，回顧這個台灣最指標性的環境運動所帶來的改變，也歡迎關注後勁反五輕運動的朋友，一起到場認識反五輕運動歷史。

    中油高廠關廠10年後，搖身一變為台積電。（記者李惠洲攝）

    中油高廠關廠10年後，搖身一變為台積電。（記者李惠洲攝）

