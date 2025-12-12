延宕2年半！雲林布袋戲傳習中心本月重新招標 拚2026年底完工

雲林布袋戲傳習中心模擬圖。（雲林縣府提供）

雲林布袋戲傳習中心興建工程一波三折，原訂2023年5月完工，至今只完成35%，縣府多次要求承包廠商履約趕工均無進展，於今年7月與廠商終止契約，經過重新鑑定剩下工程約需10億元，將在本月重新招標，希望能在2026年底完工。另縣府已委託律師依法向原包商求償。

布袋戲傳習中心基地位在虎尾農博園區內，總面積達7900平方公尺，從規劃到2021年3月動工超過10年，文化部原核定補助5億元，包括工程4.4億元、軟體6000萬元，工程招標期間遇物價波動，流標7次，縣府重新調整經費至9.6億元才順利動工，卻又遇COVID-19疫情、掌型頂棚鋼構設計、鋼價飆漲、缺工等因素，工程多次停擺。

請繼續往下閱讀...

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，縣府多次要求包商提趕工計畫，廠商也表達會履約，但都沒有改善，今年7月23日終止契約後，委請土木技師公會就現況鑑定及公開徵求意見，並研擬重新招標文件，預計這幾天會重新上網招標。

汪令堯表示，工程主體結構大致完成，安全無虞，縣府也在契約終止後委託保全公司維護管理，經過各方意見將維持原設計，並因應物價波動調整預算，估算後續工程費用逾10億元，順利發包的話，明年底應可完工。

汪令堯說，縣府累計已撥款2.8億給原包商，針對工程延宕責任與損失，縣府已委託律師依法求償。

雲林布袋戲傳習中心興建工程停工。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法