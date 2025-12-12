為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北全國青年景觀競賽 嘉大〈游歷在目〉奪冠獎金10萬元

    2025/12/12 15:58 記者翁聿煌／新北報導
    設計施作組國立嘉義大學景觀學系〈游歷在目〉拿下冠軍，獲得10萬元獎金。（記者翁聿煌攝）

    設計施作組國立嘉義大學景觀學系〈游歷在目〉拿下冠軍，獲得10萬元獎金。（記者翁聿煌攝）

    2025第7屆全國青年景觀競賽12日公布得獎名單，在新莊福慧都會公園熱鬧登場，新北市副市長劉和然頒發獎座與獎金，鼓勵投入景觀領域的青年創作者，今年競圖組由東海大學景觀系孫鈺晴、陳卉榆作品〈竹宰新莊〉奪下首獎，獲得2萬元獎金；設計施作組國立嘉義大學景觀學系〈游歷在目〉拿下冠軍，獲得10萬元獎金。

    頒獎典禮於福慧都會公園舉辦，除表揚青年景觀設計團隊外，也同步肯定在綠美化上表現優異的社區團體，本屆作品展現「歷史風貌再生」、「農業健康共構」與「未來永續願景」3大核心精神，在公園綠地中創造出兼具美感與實用的公共空間，為日常環境帶來耳目一新的改變。

    景觀處表示，考量近年物價攀升，這屆全青賽特別提高設計施作組材料補助金10％，每組材料費增至22萬元，同時競賽總獎金也提升到30萬元，希望透過實際支持，讓參賽青年能更放心投入創作，也更有動力嘗試突破。

    景觀處表示，得獎作品已於福慧都會公園展出至明年1月11日止，民眾除可前往欣賞青年設計帶來的創意能量外，「賞花快報」粉絲專頁也將推出網路票選並提供抽獎活動，歡迎大家參與，更多活動資訊與作品介紹可至競賽官網查詢。

    2025第7屆全國青年景觀競賽，由新北市副市長劉和然（中）頒獎。（記者翁聿煌攝）

    2025第7屆全國青年景觀競賽，由新北市副市長劉和然（中）頒獎。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播