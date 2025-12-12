北科大攜手林保署推木育課程 助中小學生識國產材築永續概念

豐園北科大木創中心今年3款教案設計分別為《彈力車》（左上）、《搖搖台灣特有種》（左下）、《木材解剖學》（右上）。右下為今年進班所使用之2023年開發教材《跳舞吧！人偶》。（北科大提供）

木育不只是手作，更是實踐森林永續的媒介！豐園北科大木創中心與農業部林保署台中分署合作「推動木創教育實踐森林永續計畫」，讓國產木材走入校園，從一塊可觸摸的木頭，轉化為文化記憶、生態保育與森林管理的連結。計畫成果展「原木創森．木育新生」即日起至明年3月1日於東勢林業文化園區修理工廠，展出7校、逾600位師生共同推動成果。

豐園北科大木創中心設計經理宋任平表示，計畫涵蓋教案開發、種子教師培訓、動畫製作、木育教具設計、示範教學與社區推廣，北科大與台中市南陽國小、翁子國小、岸裡國小、福陽國小、東勢國小、新盛國小及豐東國中等7所學校攜手，共計26個班級、639名中小學生參與。

木育課程內容從國產木材認識、木材五感體驗、木材加工安全與木工技法，到FSC永續與森林管理觀念的導入，學生以感官體驗理解木材與森林的關係，也透過鋸切、砂磨與組裝，體會木材需要時間成長、值得被珍惜，讓永續成為一種生活方式。

為深化教學，計畫今年已完成3款國產材教案的打樣、量產與包裝，包括以台灣黑熊結合重心物理原理的《搖搖台灣特有種》，透過切面與材性觀察認識樹木生長機制的《木材解剖學》，結合彈力與摩擦力等物理原理的《彈力車》，交由學生自由揮灑創意。

農業部林保署台中分署長張弘毅表示，今年分署首度與北科大合作，將柳杉、台灣杉、櫸木等國產材帶入教育現場，這些國產材不僅是重要的森林資源，更是良好的碳貯存庫，達到環境減碳及永續利用目標，值得推廣給更多民眾。

翁子國小學務主任羅淵學的父親也從事木材工作，他分享，相較於鐵、鋼而言，木材是有溫度的材料，運用國產材執行木育教案，可讓學生透過雙手實際感受，使木育永續文化於校園中穩健扎根。

豐園北科大木創中心主任張若菡表示，今年是木創中心推動木育的第六年，曾有豐原學生因首次體驗鋸線而驚呼理解阿爸木工工作的辛苦，也讓團隊看見孩子其實不熟悉家鄉豐原的木工與森林資源底蘊。

