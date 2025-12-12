交通、歷史、地理YTR「蔡黑皮」 獲頒交通部金路獎特殊貢獻獎

YouTuber「蔡黑皮」獲頒交通部金路獎特殊貢獻獎。（記者吳亮儀攝）

交通部今天（12日）舉辦「金路獎」頒獎典禮，除了頒發給各公路和鐵路單位外，還特別頒發了特別貢獻獎給擁有26.2萬人次訂閱的YouTuber「蔡黑皮」，表揚他對公共建設計畫和建設的宣傳，讓許多民眾更認識路政發展內容。

「蔡黑皮」本名蔡覲安，他從2020年起從做介紹台北捷運的影片起家，之後再陸續推出各地捷運、鐵道、公路等交通相關的影片，目前累積數百部影片、累計觀看次數達四千多萬次；他也獲頒第五屆「走鐘獎」的「金頭腦獎」。

蔡覲安說，他很開心自己能獲得交通部頒發的特殊貢獻獎，也指出，他正進行的大計畫是「臺灣三六零 Taiwan 360 | 臺灣鄉土系列」，走訪台灣所有鄉鎮，介紹歷史、地理和人文風土，「我非常喜歡交通、歷史和地理，希望繼續開箱交通部做的桃園機場第三航廈和淡江大橋」。

今年參加金路獎評比的機關除交通部所屬鐵道局、台鐵公司、高速公路局、公路局外，也包含各縣市政府，共同競逐「優良景觀類」、「路況養護類」、「設備維護類」、「站場環境維護類」、「用路人資訊類」及「傑出工程類」等6大類獎項。

金路獎獲獎：台9線-0403地震-下清水橋復建後。（交通部提供）

金路獎獲獎：中寮-雨水花園-九如。（交通部提供）

金路獎獲獎：竹田阿勃勒＋旗山大花紫薇＋鳳凰木。（交通部提供）

金路獎獲獎：國3最南端＋竹田交流道＋大武山＋檳榔＋斜張橋＋六堆園區-屏東工務段。（交通部提供）

