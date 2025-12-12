苗栗家扶新館啟用 升級服務能量

服務能量升級，苗栗家扶新館落成。（苗縣府提供）

苗栗家扶中心自1970年設立，長期協助苗栗縣內弱勢家庭，因40多年歷史的服務處舊址長期受到壁癌、滲水、地下室淹水與鼠患等問題困擾，加上空間不足，苗栗家扶獲社會大眾、善心人士與企業支持購置新館舍，歷經1年多裝修，今天啟用，也將升級服務能量。

苗栗家扶中心表示，苗栗家扶最初在市區租屋服務，1987年購置首處自有空間、1999年起服務範圍延伸至卓蘭與泰安，逐步形成山海串連的服務網，因服務量成長，2005年在竹南鎮自建辦公室，2017年興建苑裡服務處，形塑今日竹南、苑裡、苗栗3點相連的「服務金三角」，延伸家扶的關懷到更多角落。

請繼續往下閱讀...

另外，苗栗家扶88位扶幼委員及家眷今天也配合新館舍啟用捐贈一輛公務車並命名為「扶幼委員號」，支持社工在外勤奔走時擁有更安全便利的交通工具。苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，新的服務處包含兒少活動空間、諮商室、遊戲治療室、才藝教室、親子廚房、行政辦公區與物資倉儲等空間。

苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦參與盛會，陳美琦說，新的服務處帶給更多弱勢家庭及兒童關懷，在優質的環境裡得到更好的照顧及學習新的事物，更感謝湯鳳琴用人生最黃金的年代、全心全意投入家扶中心服務41年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法