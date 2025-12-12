為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北114學年度第2學期起 擴大補助私校「營養午餐4+1安心蔬菜」

    2025/12/12 15:24 記者黃子暘／新北報導
    新北市府自114學年度第2學期開始，將擴大提供私立學校「營養午餐4+1安心蔬菜」。（記者黃子暘攝）

    新北市府自114學年度第2學期開始，將擴大提供私立學校「營養午餐4+1安心蔬菜」，預計有24校共3萬7899名私立中小學生受惠。市議會國民黨團今（12）日舉行記者會表達對市府政策的支持，與會的教育局衛生保健及環境教育科長陳沛雯說，政策自明年1月起實施，盼藉由每週1天提供有機蔬菜，另4天供應產銷履歷蔬菜，照顧新北市的孩子。

    與會議員包括市議員陳家琪、游輝宂、陳儀君、洪佳君、王威元、黃心華、邱烽堯、劉美芳、呂家愷。國民黨團指出，市府自114學年度第2學期起擴大納入私立中小學提供「4+1安心蔬菜」補助，並於2026年度編列2000萬餘元預算，對此表示肯定。

    劉美芳等人表示，新北市「4+1安心蔬菜」計畫執行已10多年，提醒市府，校園午餐的落差不僅存在於公私立間，更反映都市與偏鄉、大校與小校的資源差距，若要真正落實教育公平，政策不能只停留在補助金額，更要正視各校行政量能、人力配置及食農課程上的差異。

    新北市府曾介紹，新北自2011年起逐步實施學校營養午餐每週1次食用有機蔬菜，提供公立中小學校營養午餐每週1天有機蔬菜，其餘4天食用吉園圃蔬菜，配合吉園圃標章在2019年退場，2019年第1學期開始改為每週1天有機蔬菜，其餘4天食用產銷履歷蔬菜，盼讓學童吃得更安心。

