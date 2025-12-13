醫院側門賣香腸、賣花都來了......只花2年拿台大博士學位 許庭源曾一次看診800人

免疫學專家許庭源當年未讀碩士即攻讀台大免疫學博士，且2年就拿到學位，打破台大百年來的紀錄。（記者許麗娟攝）

許庭源大學就讀中國醫藥學院（現中國醫藥大學）中醫系，在台北馬階醫院住院醫師訓練完後，沒讀碩士就攻讀台大免疫學博士，且兩年就拿到博士學位，當時曾創下紀錄，並於32歲當上中國醫藥學院副教授。

在中國醫藥大學執醫時，許庭源一次門診多達800位病人，他笑說，每次看診就是從下午至少看到凌晨2點，當時夜深時，醫院側門賣香腸、賣花的都攤販會跑出來，可謂「盛況空前」。

請繼續往下閱讀...

許庭源看診不愛開藥，他認為長期用藥多少都會有副作用，治病不應該只是用藥物壓制疾病，而是要從根源去改善體質，當時他就一直在尋找「沒有傷害的藥物」，更是首位提出益生菌可治療免疫力和過敏的學者，並得到美國兒童醫學會最佳論文獎。

只是再好的學術論也只能「放在抽屜」，就算每天為再多病人看診，也只能幫到少數人，因此許庭源才會走出診間倡導「平衡」的治病之道，這樣的治病哲學一路走來已逾20年。

許庭源說，今年諾貝爾醫學獎由美日3學者布朗柯、藍斯德爾與坂口志文發現的調節性T細胞與關鍵基因Foxp3，為免疫「負向調節」的關鍵，亦即與中醫數百年來講的陰陽平衡是相同的原理，人體免疫系統的平衡才是維持健康的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法