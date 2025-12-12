8年磨一劍！ 宜蘭青農吳啟銘首戰奪「全國冬片茶王」

宜蘭青農吳啟銘（右3）首次參加全國冬片茶製茶評鑑就勇奪冠軍，代理縣長林茂盛（右4）前往致贈匾致賀。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭青農吳啟銘首次參加全國冬片茶製茶評鑑就勇奪冠軍；吳啟銘原以水果產業為主，8年前投入茶產業並加入礁溪鄉農會茶葉產銷班，專注栽培青心烏龍，首次參賽就贏得最高榮譽，成為名副其實的「全國冬片茶王」。

全國冬片茶製茶評鑑由南投縣名間鄉公所主辦，今年邁入第20屆，活動於12月4、5日在名間鄉獅子頭山製茶廠舉行，有來自新北、新竹、宜蘭、桃園、苗栗、雲林、嘉義、花蓮及台東等縣市共40位優秀茶農齊聚一堂，切磋精湛的製茶技藝。

請繼續往下閱讀...

縣府農業處表示，這次競賽依包種茶工法進行日光萎凋、靜置萎凋、攪拌、發酵、炒菁到乾燥等繁複工序，並以外觀、水色、香氣與滋味進行綜合評比，最後由28歲宜蘭青農吳啟銘勇奪冠軍，他原本以水果產業為主，目前專注栽培青心烏龍，茶園總面積約3.3公頃。

評審團指出，雖然今年天候良好，但曝曬與攪拌工序仍具高度挑戰性，吳啟銘在活性處理環節掌握得宜，使其成品呈現花香清雅、滋味甘甜的特質，最終脫穎而出。

代理縣長林茂盛今天到吳啟銘住處致贈匾額表揚，肯定他的努力與成果，以及為宜蘭茶樹立新典範。林茂盛說，這項榮耀不僅彰顯宜蘭茶的高品質，更展現青年農民在專業技術的堅持與創新，是宜蘭縣茶產業持續進步的象徵。

縣政府表示，未來將持續協助茶農提升技術量能，並結合青農創新力量，推動品牌塑造、通路開發與體驗式行銷等多元策略，提升「宜蘭茶」在全國市場的能見度與辨識度，帶動宜蘭茶產業邁向更高發展層次。

宜蘭青農吳啟銘（左1）獲得全國冬片茶製茶評鑑冠軍，他泡茶請大家品茗。（宜蘭縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法