    2026新北耶誕馬拉松接力賽 早鳥優惠限時限量開搶

    2025/12/12 15:15 記者翁聿煌／新北報導
    新北市耶誕馬拉松接力賽，今年比賽當日清晨於市民廣場集結開跑，選手起跑前與耶誕城造景合影。（資料照）

    極具特色的「新北市耶誕馬拉松接力賽」甫於今年12月7日開跑，吸引近600支隊伍熱情參與，新北市觀光旅遊局還不確定明年舉辦日期，已經宣布開辦「2026新北市耶誕馬拉松接力賽」，即日起推出「超早鳥8折優惠」，限額100名、至12月31日（三）止，目前已有100餘隊報名，再邀請全台跑者搶先卡位明年賽事。

    觀旅局表示，賽事採「3人1隊」接力賽制，全程24.7公里，分為8.4公里、5.2公里及11.1公里3棒，短、中、長距離一次到位，讓不同程度跑者都能依自身狀況選擇合適挑戰方式。

    賽事結合城市街道路線與團隊接力特色，跑者將接力奔馳於平日車流不息、活動期間難得開放、象徵新北城市動脈的縣民大道，在清晨時段穿越市中心街廓接力前進，最後與隊友合力衝刺回到終點，體驗與平常截然不同的城市奔跑感受。

    今年比賽當日清晨於市民廣場集結開跑，選手起跑前與耶誕城主燈合影留念，在鳴槍後依序出發，現場氣氛熱絡，賽事除接力競賽組外，並設有變裝組，選手展現團隊合作精神與創意巧思，為活動增添歡樂與話題性，充分展現耶誕馬拉松結合運動與節慶的活動特色。

    觀旅局表示，「新北市耶誕馬拉松接力賽」開辦2屆以來，極受喜歡路跑民眾歡迎，雖然尚未確定明年哪一天舉辦、應該是12月初前後，先提早宣布2026年賽事超早鳥提供8折優惠，早鳥優惠名額有限，額滿即止，相關報名資訊請上新北市觀光旅遊網、「旅跑新北」Facebook粉絲專頁及「新北旅客」Facebook粉絲專頁查詢。

    極具特色的新北市耶誕馬拉松接力賽早鳥優惠限時限量開搶 。（資料照）

