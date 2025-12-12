為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中第20座親子館 東勢開館

    2025/12/12 15:10 記者張軒哲／台中報導
    東勢親子館啟用。（記者張軒哲攝）

    東勢親子館啟用。（記者張軒哲攝）

    位於客家樂活園區學習館4樓的東勢親子館今（12）日開幕，成為台中市第20座親子館。市長盧秀燕與親子共同製作新丁粄藝術創作，東勢地區家長與0至6歲幼兒能就近享有安全、多元、具文化特色的育兒空間，親子館除提供免費遊具與主題活動，也設置玩具借用、臨托、說故事課程等服務，讓家長可彈性育兒，是兼具教育、玩樂、學習的多元場域。

    盧秀燕表示，親子館是台中重要市政之一，市府持續在各行政區打造大型室內空間，提供0至6歲幼兒安全遊戲與學習環境。面對氣候炎熱或雨天時幼兒無法前往戶外，親子館成為家長的重要依靠。她上任時全市僅有4座親子館，如今東勢親子館的啟用，已達20座，達成5倍增，未來將朝29行政區「區區親子館」目標前進。

    立法院副院長江啟臣表示，園區前身為東勢高工國有土地，後爭取移交市府並由市府團隊積極改造，先後打造農業、客家、教育、社會及運動等多元設施，成功的活化空間。

    社會局表示，東勢親子館以客家文化與自然生態為核心，館內規劃六大遊戲區，包括光影、扮演、圖書、體能、寶寶與操作區，透過安全設施與多元活動培養幼兒體能、探索力與文化認識，讓孩子在生活中學習、在文化中成長，共同打造屬於在地家庭的幸福學習天地。

    東勢親子館開幕啟用。（記者廖耀東攝）

    東勢親子館開幕啟用。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕與立院副院長江啟臣參加東勢親子館開幕活動。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕與立院副院長江啟臣參加東勢親子館開幕活動。（記者廖耀東攝）

