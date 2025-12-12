為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣13.5米耶誕樹明晚點燈 現場闖關集點可抽iPhone、Switch

    2025/12/12 14:35 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣政府前廣場上13.5公尺高的大耶誕樹已經矗立起來，明天傍晚將點燈。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府前廣場上13.5公尺高的大耶誕樹已經矗立起來，明天傍晚將點燈。（記者黃美珠攝）

    耶誕節接近，新竹縣政府前廣場上13.5公尺高的大耶誕樹已矗立起來，明天（13日）傍晚點燈。縣府將與天主教會新竹教區、天主教仁慈醫院一同舉辦耶誕祈福點燈活動，用「點亮希望，愛滿新竹」為題，邀請其他的基督教會、佛教、道教、彌勒大道等一起同框替新竹縣的鄉親祈福，現場有約90攤公益市集、親子氣墊樂園等，還有獎品豐富的摸彩，打造歲末年終的歡樂氣氛。

    縣府表示，今年活動的摸彩禮很有看頭，現場參與「闖關（宣導）攤位」且完成集點任務者就能拿到摸彩券1張。摸彩獎品的頭獎是iPhone 17 256GB（霧藍色），2獎是Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合。其他獎項還有Panasonic 9公升一級能效除濕機、正負零±0無線吸塵器、Apple HomePod mini，以及西堤牛排經典套餐券，共有15個名額要分送喜氣。

    縣府表示，今年耶誕樹設計採用「穿越空間」，樹體下方預留空間，民眾可直接走入耶誕樹內部，裡面用紅、白色燈飾做出高低層次的裝置以營造光影變化，希望搶攻成為IG上今年耶誕節最夯、最美的打卡熱點。

    活動現場分「點亮市集燈」與「希望遊樂場」2區。約90個攤位，展售在地農特產、文創手作、多元美食，到各宗教社福團體的義賣品都有，傍晚5點半進行「點亮希望禮」儀式，除了在場各宗教團體領袖齊聚祈福，舞台區的「光影舞台秀」還有原住民、新住民、青年學子以及教會合唱團輪番接力演出。

    新竹縣政府前廣場上的大耶誕樹明天傍晚將點燈，現場有闖關集點抽獎活動，有機會把iPhone17帶回家。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府前廣場上的大耶誕樹明天傍晚將點燈，現場有闖關集點抽獎活動，有機會把iPhone17帶回家。（記者黃美珠攝）

