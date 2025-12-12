韓國首爾國中生參訪苗縣明仁國中 入境隨俗學唱客家歌

韓國首爾文昌國中學生，至苗栗市明仁國中參訪，雙方學生秀出所製作的書法卡片。（明仁國中提供）

來自韓國首爾的4位中學生，今（12）日到苗栗市明仁國中進行校園生活體驗與文化交流活動，明仁國中準備客語歌曲、書法等迎賓活動，韓國學生則介紹韓國日常用語，來訪的學生也入境隨俗，學唱客家歌等，讓兩國學子有近距離文化交流的機會。

明仁國中校長湯慧敏指出，此次交流是由國際扶輪社3501地區苗栗扶輪社長彭文龍安排，由韓國首爾市銅雀扶輪社長金敬宇帶領，安排首爾市文昌國中4位學生，到明仁國中進行一日的校園生活體驗。

今天一早朝會升旗時，明仁國中以客語歌曲舞蹈迎賓，韓國學生則現場進行韓國日常用語教學，台上台下互動熱烈；此外更安排書法、童軍、美術等交流課程，並共進營養午餐，下午則進行客語學唱，讓來訪學生，體驗客家文化，也讓兩國學生近距離認識台、韓不同的少年生活與文化。

韓國首爾市銅雀扶輪社長金敬宇指出，韓國首爾人口稠密、競爭激烈，青少年升學壓力非常大，因此今一早入校遇見學生親切問候，讓她對學生的禮貌與活力印象深刻，而多元的課程活動，更充分展現台灣德智體群美五育並進的教育特色，提供了反思與借鏡的角度。

來訪的學生也說，明仁的學生主動而熱情，在各項學習上均能分享與合作，是他們非常難得的學校生活體驗，而書法、童軍、客語歌曲的學唱，也讓他們感到非常新奇，期盼未來有機會能再次接觸台灣的文化。

韓國首爾文昌國中學生，至苗栗市明仁國中參訪，學習寫書法。（明仁國中提供）

韓國首爾文昌國中學生，至苗栗市明仁國中參訪，兩校學生進行童子軍手勢教學。（明仁國中提供）

