高鐵大學生寒假返鄉加碼5折優惠 12/16凌晨起開放購票

高鐵大學生寒假返鄉加碼5折優惠。（記者吳亮儀攝）

台灣高鐵公司今天（12日）宣布，為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，特別在2026年1月13日（週二）到1月19日（週一）期間，除原本即適用5折、75折或88折優惠的大學生優惠車次外，再加碼提供28班次停靠各站的「大學生寒假返鄉5折優惠列車」。

高鐵公司說明，自12月16日（週二）凌晨零時起，按訂位開放時程購票，歡迎大學生多加利用。適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

台灣高鐵公司特別提醒，使用「大學生優惠」之旅客，乘車時務必攜帶本人有效的學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查，以免影響優惠權益。

詳細資訊及相關規定，敬請參考優惠網頁（https://www.thsrc.com.tw/ArticleContent/530e869c-479d-441a-a4b4-61a8166827e9）。

高鐵大學生寒假返鄉加碼5折優惠時刻表。（台灣高鐵公司提供）

