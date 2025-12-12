為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭粉鳥林漁港卸魚場改建 斥資1.3億、明年中發包

    2025/12/12 13:21 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭東澳粉鳥林漁港卸魚場老舊，縣政府爭取改建，預計明年中發包。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭東澳粉鳥林漁港卸魚場老舊，縣政府爭取改建，預計明年中發包。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭東澳粉鳥林漁港卸魚場老舊，縣政府向中央爭取改建，將斥資1.3億元同步提升周邊環境，預計明年中發包，力拚2028年底啟用，施工期間會設置臨時卸魚作業區，降低對漁民影響。

    位於蘇澳鎮東澳里的粉鳥林漁港，長期受海風與浪潮侵蝕，針對碼頭護舷與碰墊普遍損壞，部分繫船柱與鋼鏈斷裂，港區照明因線路老舊而影響靠泊安全，縣府已完成細部設計，明年中可汰換27盞港燈、抬升碼頭地坪及更新防撞等設施。

    宜蘭縣府另要改建老舊卸魚場，委由欣聯合建築師事務所設計，以「融合地景、尊重在地」為理念，盼透過整體漁港的升級，提升漁民作業安全，並優化周邊觀光品質。

    宜縣府農業處表示，全新卸魚場將取材自漁船與定置漁網意象，結合船首、船尾曲線與護欄形式，兼具象徵性與實用性，屋頂突出結構則會融入粉鳥林地名意涵，以鴿子飛翔形象作為設計語彙，強化在地文化故事性。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，透過卸魚場改建與碼頭環境改善，同時提升漁業生產條件、改善旅遊體驗並形塑景觀亮點，未來也將串聯周邊景點，打造兼具漁業生產、環境教育、文化展示與觀光休憩的多功能港灣空間，促進東澳地區永續發展。

    位於蘇澳鎮東澳里的粉鳥林漁港，長期受海風與浪潮侵蝕，縣府將投入修繕相關設施。（宜蘭縣政府提供）

    位於蘇澳鎮東澳里的粉鳥林漁港，長期受海風與浪潮侵蝕，縣府將投入修繕相關設施。（宜蘭縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播