將誠公司涉偷排廢油污水入基隆河 議員促基市府加強稽查

基隆河水油污事件，影響基隆和汐區18萬用戶飲用水。（記者盧賢秀攝）

基隆河11月27日油污染事件，影響基隆和新北市汐止區共18萬戶飲用水，基隆地檢署查出將誠公司涉嫌將廢污油水偷排進基隆河，目前已羈押游姓負責人等5人。市議員鄭文婷表示，雖還須進一步釐清將誠與污染事件有關聯，但中央與地方合作至少已查獲3起廠商亂排污染，她希望市政府未來加強稽查取締亂倒廢油廢水等污染行為，讓民眾有乾淨水源。

基隆地檢署偵辦將誠公司涉偷排廢油污水案，該公司為節省清除成本，涉嫌將廢油污水儲放在油罐車內，再偷排入基隆河，查扣公司油罐車與儲油槽等機具，游姓負責人與員工5人聲押獲准，另2名員工交保。

市議員鄭文婷表示，感謝基隆地檢署努力查緝自來水的污染源，雖然將誠的污染事件是不是跟11月27日基隆的自來水污染事件有關聯，還須要再進一步釐清，但在這過程中，中央與地方合作至少已經查獲3起廠商亂倒廢油及污染物，污染基隆河水，期待市政府未來能夠更加嚴格查緝亂倒廢油廢水的行為。

鄭文婷指出，自來水公司抽取基隆河水作為民眾日常生活的飲用水，乾淨的水源是非常重要，台灣經歷過很長一段的環保抗爭，對工廠排放廢水廢油等都有非常嚴格的標準，希望環保局除了加強基隆河周邊稽查取締，並在全市各地都能夠加強取締相關污染源。

基隆地檢署追查發現將誠公司涉嫌將廢油倒入基隆河。（記者林嘉東攝）

基隆地檢署追查發現將誠公司涉嫌將廢油倒入基隆河，查扣相關設備。（記者林嘉東攝）

市議員鄭文婷（右）要求市府加強稽查取締亂倒廢油與廢水的行為。（記者盧賢秀攝）

