「故事奶奶」歐陽夢南樂在服務 獲頒奉獻獎期許「做到不能做」

歐陽夢南帶領長者創作。（歐陽夢南提供）

活到老不只學到老，還要跨領域！高齡79歲的歐陽夢南，從新北錦和高中教職退休後，投入志工服務，她不只帶領長者作畫、運動，宣導交通安全，還化身「故事奶奶」為小學生念繪本，即便因意外休養2年仍不改其志，積極把所學新知帶給更多人，獲教育部頒發樂齡教育志工奉獻獎，她強調「要做到不能做為止」。

歐陽夢南是數學科教師，但她始終保持學習的熱誠，她表示，在教學歷程中還陸續修習了輔導學分、特教學分，曾負責帶領高關懷學生；退休後則鑽研國畫、油畫等藝術領域，在新北市新店安坑樂齡學習中心無償帶領長輩創作隨手畫、纏繞畫、棉紙撕畫等，還推廣彈力帶、肌耐力等課程，以藝術療癒與運動訓練雙管齊下，有許多長者因此找回自信。

此外，歐陽夢南還走入小學教室，為孩子念繪本、說故事，並投入高齡者交通教育，跑到平溪、石碇、烏來等偏遠地區講解交通標誌、認識內輪差等。她指出，只要學員從中能學到一點點、能夠更開心一點點，就對她是一種鼓勵，她不求回報，只要有精力、有氣力就會持續做下去。

教育部政次劉國偉今出席頒獎典禮時指出，教育部最受歡迎的政策就是樂齡政策，近期已推動了如終身學習券等，也在各地成立了將近300多個樂齡學習中心、1000多個社團，樂齡大學也有80幾個。他認為，那已經不是學習，而是分享彼此的人生經驗，達到真正的教學相長。而未來將有30所無界大學，可參與的年齡從55歲降到30歲以上，盼透過無校園界限、無年齡界限、無城鄉界限，助大家的學習一直往前走。

而實踐大學法律學院也在推動第三人生大學，法律系主任江崇源說明，透過「智慧X醫療X健康與法律」學分學程，將終身學習結合第二專長，不只讓中高齡者能夠增進醫療決策、財務安排、資產傳承、遺囑與信託、智慧長照等各種樂齡議題的認識，也能藉由大學場域的知識底蘊，充實實務知能促進職涯再啟。

實踐大學法律系主任江崇源說明中高齡課程規劃。（記者楊綿傑攝）

歐陽夢南（右二）今獲教育部頒發樂齡教育志工奉獻獎。（記者楊綿傑攝）

教育部今舉辦第七屆樂齡教育奉獻獎頒獎典禮暨樂齡學習論壇。（記者楊綿傑攝）

