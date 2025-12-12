為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中市政路延伸工程通車倒數1年 廠商11月未施工、市府急換人

    2025/12/12 13:02 記者蘇孟娟／台中報導
    市政路延伸工程在不影響國道及高鐵正常運行的前提下，運用國內最大的管冪工法，突破路線交會。（圖：市府提供）

    市政路延伸工程在不影響國道及高鐵正常運行的前提下，運用國內最大的管冪工法，突破路線交會。（圖：市府提供）

    台中市為紓解台灣大道車流，讓工業區往市區交通更順暢，斥76億推動「市政路延伸工程」，被視為台中市長盧秀燕重要政績，原訂明年底全線通車，卻在通車倒數1年之際，承攬廠商之一的萬德營造自11月起未進場施工，導致進度落後逾30%，市府緊急撤換廠商，因市府已預付1億5千萬工程款給萬德，建設局長陳大田指出，後續已由契約代表廠商春原營造找協力廠商承接，預算也不會受影響，目標仍訂明年底通車不變。

    台中市工業區往市區聯外道路不足，均仰賴台灣大道，每逢上下班尖峰時段總易塞車，台中市2005年起規劃市政路延伸工程，因經費龐大未推動，2019年盧秀燕上任後重啟計畫，結合中央補助共76億推動全長1950公尺的市政路延伸工程，其中長750公尺的工業區一路至安和路段第1標工程，已在今年5月通車。

    至於最重要的自安和路至環中路三段的第2標工程，因需跨越筏子溪、穿越高鐵及國道一號，施工難度極高，去年1月動工，預計明年底前通車，卻在通車倒數一年之際，傳承攬廠商遭撤換。

    陳大田指出，該第二標工程由春原營造與萬德營造共同承攬施作，占契約金額約2成多的萬德營造自10月起出工不正常，建設局三度催告均無改善，11月起更未進場施工，導致進度落後逾30%，市府累計開罰15次共18萬元，依規撤換廠商，由原契約代表廠商春原接手。

    不過，萬德負責的「市政路延伸段穿越高鐵與國道車行箱涵管冪工程」，是「全台最大規模管冪工法」，施工難度與風險極高，臨時換營造廠商，承接廠商能力引關注。

    陳大田強調，春原已找協力廠商提出全盤改善計劃，經建設局審酌後同意，因春原營造原負責的工程進度超前，接手工程部份也將全力加速推動，目標仍訂明年底前全線通車；至於1億5748萬餘元工程預付款已函文連帶履約保證銀行要求依規返還，預算不受影響。

    市政路延伸工程訂明年底前通車。（圖：市府提供）

    市政路延伸工程訂明年底前通車。（圖：市府提供）

