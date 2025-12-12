為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    114年汽燃費補納期限到12/31止 公路局：逾期會罰3000元

    2025/12/12 12:49 記者吳亮儀／台北報導
    交通部公路局今天（12日）提醒，還未繳納今年度汽燃費的車主注意！公路局各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限到今年12月31日止，逾期未繳納將開罰並移送強制執行。示意圖。（資料照）

    交通部公路局今天（12日）提醒，還未繳納今年度汽燃費的車主注意！公路局各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限到今年12月31日止，逾期未繳納將開罰並移送強制執行。示意圖。（資料照）

    交通部公路局今天（12日）提醒，還未繳納今年度汽燃費的車主注意！公路局各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限到今年12月31日止，逾期未繳納將開罰並移送強制執行。

    公路局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於未依期限繳納的車主，公路局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限到今年12月31日止，逾期未繳納，除依公路法第75條處以罰鍰300元至3000元外，所欠費額公路局後續將移送強制執行。

    公路局提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、台北富邦銀行及全支付等APP，免出門就能線上繳納。

    若沒有收到催繳通知書又不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主，除可向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

    公路局也呼籲尚未繳納汽燃費的車主，務請依期限儘速補繳，以免受罰，同時也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，免申請會員請至「監理服務網」、「監理服務APP」申辦，不必擔心遺忘繳費而受罰。

