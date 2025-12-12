今年28隻「國家汪汪隊」榮退 陳駿季：將規劃退役犬照護方案

農業部今（12日）舉辦「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動。（記者黃宜靜攝）

公部門執勤犬在國家安全、社會治安、邊境檢疫、國防任務與災害搜救等任務中，默默守護社會，是政府最可靠的戰友。農業部表示，今年共有28隻退役犬榮退，目前已完成執勤犬全面納保，未來將規劃「退役犬照護方案」，鼓勵民間資源投入支持，共同推動退役犬隻的照護。

農業部今（12日）舉辦「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動，感謝今年28隻退役犬的辛勞奉獻，除頒發退役犬獎章外，更特別準備「退役犬大禮包」給這些為國家奉獻的犬隻。

農業部長陳駿季表示，公部門執勤犬包含檢疫犬、緝毒犬以及災害現場的偵搜與搜救犬等，這些犬隻在服役期間執行了許多艱難任務，因此從今年9月2日開始，將現役的264隻執勤犬全面完成保險納保作業，確保犬隻在服勤期間獲得健康與醫療保障。

陳駿季指出，為了讓狗狗在退休後能無後顧之憂，未來除了推動定期健康檢查外，也將規劃「儲糧計畫」，仿照照顧農民的模式，在值勤犬在工作期間，就開始準備退休後的生活物資，也能減輕領養人的經濟負擔。

農業部今（12日）舉辦「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動，除頒發退役犬獎章外，更特別準備「退役犬大禮包」給這些為國家奉獻的犬隻。（記者黃宜靜攝）

農業部長陳駿季表示，公部門執勤犬包含檢疫犬、緝毒犬以及災害現場的偵搜與搜救犬等，這些犬隻在服役期間執行了許多艱難任務。（記者黃宜靜攝）

