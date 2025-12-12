表揚新北18個績優社區 侯友宜：在地人照顧在地人

新北市長侯友宜（中）12日表揚年度金卓越及績優社區，共有18個社區獲獎。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜12日表揚年度金卓越及績優社區，共有18個社區獲獎，侯友宜表示，新北市幅員遼闊，人口全國第一，有許多政府看不到、做不到的地方，要靠社區來補充，他感謝全市469個社區在各地幫忙多元服務，發揮在地人照顧在地人的精神，尤其是讓長輩能夠共生、共融、共樂。

今年度榮獲卓越組卓越獎有三芝區福成社區，績效組優等獎有中和區莒東、板橋區三民、萬里區北基、新店區中山等4個社區，獲選績優社區將代表新北市參加衛福部115年金卓越社區選拔。另社區選拔績效組甲等獎有淡水區鄧公、土城區雲溪等10個社區，及單項特色獎3個社區。

三芝區福成社區執行長鄭國賢分享，社區開闢開心農場，實踐「從泥巴到嘴巴」哲學，讓長輩透過親手種菜，一起共餐、共茶、共學、共遊，另外保留有歷史的洗衫堀，利用一些廢棄物再生和古早文物做成創生館，還將稻田改設成兵棋推演場，作為棋盤式管理理論試驗用。

板橋區三民社區理事長林素杏表示，該社區從2011年起，推動兒童啟蒙教育，針對兒少學習配合改課綱，培訓技能和專長，讓兒少學習有成就感，並延伸老中青共融服務。

中和區莒東社區理事長簡永昌說，為落實社區防暴初級預防工作，結合志工發揮創意，讓社區成員都是防暴尖兵。

萬里區北基社區理事長俞富則推動長者營養餐食服務，他說哪裡有需要就往那裡去，鼓勵長者走出家門，彼此關懷，另推動兒少陪伴基地，也獲得「台灣夢」的支持。

新店區中山社區理事長陳櫻嬌分享，社區配合中山里長潘威志的規劃，開闢「奇蹟公園」，推動環境教育，凝聚居民共識參與。

鶯歌區大湖社區辦理長輩關懷據點成果豐碩。（記者翁聿煌攝）

三峽溪東社區傳承藍染文化績效卓著。（記者翁聿煌攝）

