將誠公司疑基隆河污染元凶 謝國樑：採最高強度重罰絕不寬貸

針對基隆地檢署昨天（11日）聲押涉嫌排放油污的將誠公司5嫌獲准，基隆市長謝國樑今天（12日）強調，市府絕對採最高強度開罰到底，絕不寬貸。（記者俞肇福攝）

基隆河油污事件基隆地檢署偵查發現，污染源來自暖暖區處理貨輪廢油、事業廢棄物的「將誠公司」，業者涉嫌為節省清除成本，將廢油污水儲放在油罐車內，再偷排入基隆河內，檢方認定「將誠公司」偷排廢油污水犯罪嫌疑重大，游姓負責人等5人涉嫌違反水污染防治法聲請羈押獲准，另2名王姓員工均以5萬元交保。

基隆市長謝國樑今天（12日）證實，當初確實由市府把將誠犯罪資訊移送檢方，若證實將誠公司是基隆河原水污染元凶，市府會採最高強度「重罰到底絕不寬貸」！

根據水污染防治法相關規定將開罰30萬元到2000萬元，至於罰款金額，環保局還未對外鬆口；台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，自來水公司的損失（包含用戶端的損失）一定求償到底。

11月27日早上八堵抽水站抽取基隆河原水作業時，發現有油花通報基隆市政府環保局，市府沿著基隆河追查基隆河原水遭油污染一事，12月2日、3日分別發現污染物明確是從源遠路102巷碇內大排口排出，在該區查護的盛星動力、正方倉儲兩家違規排放廢水分別被裁罰100萬元、60萬元，但都不是元凶，元凶疑為廢油污水收運清理的業者。

謝國樑當時有說移請地檢署調查，昨天深夜23時30分，地檢署將人聲押獲准。

謝國樑今天說，他從2022年12月25日就職迄今，從未接到投訴有關基隆河河川污染，未來基隆市政府會投入更多資源來維護基隆河與民眾飲水安全，市府已經寄出吹哨獎金，鼓勵民眾勇於檢舉；至於11月27日基隆河原水遭污染前，他沒有聽過這家公司名字，也未曾去過這家公司，也不認識這家公司相關人士。

