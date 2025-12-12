為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆河污染事件 水公司成立馬上辦服務中心受理清洗水塔補償

    2025/12/12 12:38 記者盧賢秀／基隆報導
    自來水公司成立「馬上辦服務中心」，受理民眾清洗水塔賠償與諮詢。（記者盧賢秀攝）

    

    基隆河11月27日發生油污染事件，造成基隆市與新北市汐止區18萬戶自來水有油味，事件已告一段落，自來水公司開辦「馬上辦服務中心」，受理民眾無水、水有油味、水費減免及清洗水塔補償申請與諮詢。即日起至明年2月10日，除了平日之外，週末假日也提供服務。

    基隆河油污染事件，目前基隆市政府補助民眾購買包裝水費用、就醫及家用淨水設備更換濾心（每戶限1000元），民眾可提發票收據及證明文件到各里辦公處申請，至於清洗水塔費用是由自來水公司賠償，區公所可以代為受理，或直接到水公司申請。

    自來水公司表示，為提升服務能量與案件處理效率，自來水公司開辦「馬上辦服務中心」，採「流程分工」方式，協助民眾快速完成申請。分別在基隆服務所（基隆市中正區中正路106號，電話02-24252103#101,107）、汐止營運所（新北市汐止區長興街一段100號，電話02-86478218#201,203）臨櫃申請，水公司第一區管理處提供相關諮詢，電話02-24582233#410,411，或本公司1910專線，由專人回覆並提供協助。

    受理時間為週一至週五上午8點至晚上8點，週六及國定假日（包括12月25及元旦）上午9點到晚上6點，水公司建議民眾可多利用平常日下班後時間前往申請。

    基隆河油污事件，自來水公司成立「馬上辦服務中心」，受理民眾清洗水塔賠償與諮詢。（記者盧賢秀攝）

    

    基隆市政府補助自來水污染戶項目及流程。（基隆市政府提供）

    

