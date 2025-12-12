社頭織襪芭樂節、曼黛瑪璉廠慶嘉年華撞期 「共伴效應」人氣爆發

「曼黛瑪璉廠慶嘉年華」登場，買氣紅不讓。（記者顏宏駿攝）

本週登場的「社頭織襪芭樂節」和「曼黛瑪璉廠慶嘉年華」今年剛好撞期，兩大活動今天開始暖身，人氣紅不讓，預料週六、日人氣大爆發，產生買氣「共伴效應」。

「曼黛瑪璉廠慶嘉年華」已舉辦逾20年，號稱國內廠拍的第一品牌，即使電商當道，但該廠靠著靈活的行銷手法，人氣維持不墜，每年固定在年終之際舉辦，偶爾與「社頭織襪芭樂節」撞期，今年兩大活動再度撞期。

今天上午「曼黛瑪璉廠慶嘉年華」登場，周邊交通全面堵塞，場內「銅板襪子、內衣」民眾搶翻天，更有500元「內衣裝到滿」，促銷活動一波接一波，冷氣團發威，雖然是週五上班日，但人潮一波接一波，現場寸步難行。

廠方表示，隨著網路的興起，她們做廠慶活動的思維也有變化，他們把品牌牌總部打造成「夢幻城堡」為主軸，粉彩系的遊樂園場景，買家有如走入童話繪本，而賣場更是活動焦點，內行的客人都知道早一點來挑好貨，下午或晚間還可轉往社頭參加織襪芭樂節。

彰化縣社頭織襪芭樂觀光節，12日登場，13日舉行開幕儀式，今天一早社頭就湧入許多觀光客，搭乘接駁專車到社頭果菜市場登場，逛忠義路的稻草創意裝置藝術。

鄉長蕭浚二表示，今年擴大舉辦「彰化社頭織襪芭樂觀光節」系列活動，在鄉內杜鵑花大道（忠義路）規劃花海、稻草創意裝置藝術及大型氣偶，今年更與「懶散兔＆啾先生」合作，獲得授權有超級卡哇伊氣偶，將和其他氣偶同步展出，一起萌翻造訪社頭的遊客們；而在社頭火車站前也懸掛彩繪燈籠，一路綿延約1公里，社頭公有零售市場旁設置2025台灣燈會副燈「福耀蛟龍」及數座造型花燈，歡迎大家來遊社頭、買襪子、吃芭樂。

社頭織襪芭樂節今天登場，明天（13日）舉行開幕儀式。（記者顏宏駿攝）

