嘉義縣特富野古道3年5度拍到台灣黑熊 最近僅距500公尺

特富野古道南端附近紅外線照相機，記錄到台灣黑熊出沒。（林業署嘉義分署提供）

農業部林業及自然保育署嘉義分署與國立屏東科技大學合作野生動物監測整合計畫，2023年起推動台灣黑熊生態服務給付，鼓勵部落社區投入黑熊棲地巡護與監測並提供專業技術輔導，2年來在特富野古道南端入口處附近5次拍到台灣黑熊身影，最近離古道僅500公尺。

林業署嘉義分署表示，紅外線相機拍攝台灣黑熊影像，今年10月嘉義縣鄒族獵人協會執行臺灣黑熊生態服務給付計畫，在特富野古道南側闊葉林第五度拍到臺灣黑熊直立拍打鏡頭，判斷為年輕的黑熊在該區覓食，離特富野古道最近距離僅500公尺。

嘉義分署表示，連年拍攝成果顯示黑熊棲地環境良好，肯定社區巡護成效，12 月10日頒發5萬元棲地監測獎勵金，表揚鄒族獵人協會的貢獻，期盼持續合作，使影像與監測資料成為黑熊保育研究的重要基礎。

因應近期在特富野古道周邊多次記錄到台灣黑熊活動，嘉義分署與阿里山鄉公所保育隊合作，於特富野古道進行巡守及生態保育宣導，提醒遊客提高警覺，共同維護山林安全。

嘉義分署呼籲民眾，登山前應先留意當地訊息是否有黑熊出沒紀錄，行進途中建議配戴熊鈴或其他能發出聲響的裝備，以降低與黑熊意外接觸的風險；如前往有熊區域則建議隨身攜帶防熊噴霧，並置於隨手可及的位置，以便在緊急情況下能迅速應對；若真的遇見黑熊，切勿裝死或爬樹，應保持冷靜、面向黑熊並緩慢後退，避免刺激牠做出攻擊行為。

嘉義分署表示，面對野生動物應遵守四不原則「不接觸」、「不干擾」、「不餵食」及「食物不外露」，如有誤捕黑熊事件發生，儘速撥打24小時通報專線0800-000-930，及時救援，共同守護自然生態。

紅外線相機在特富野古道附近記錄到台灣黑熊直立拍打相機，研判為年輕黑熊至該處尋找食物及水源。（林業署嘉義分署提供）

林業保育署嘉義分署頒發5萬元巡護監測獎金予嘉義縣鄒族獵人協會。（林業署嘉義分署提供）

林業保育署嘉義分署及嘉義縣鄒族獵人協會近年於特富野古道周邊拍攝到台灣黑熊出沒紀錄。（林業署嘉義分署提供）

