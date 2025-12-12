手搖飲加盟主涉施暴老柯基犬引眾怒！「模範飼主」頭銜被撤銷

男子疑似丟擲物品、打罵一隻15歲柯基老犬，咆哮「去死啦」、「Ｘ你娘」，老狗嚇得瑟縮在門邊。（圖擷自網路）

近期一段疑似虐狗影片引發關注，一名男子疑似\丟擲物品、打罵一隻15歲柯基老犬，影片中可聽到男子咆哮「去死啦」、「Ｘ你娘」，老狗嚇得瑟縮在門邊，男子將影片PO網並寫出「誰要養？送他，不然我就把它（牠）安樂死」，引發群情激憤，男子也被起底為手搖飲品牌「茶聚」詹姓加盟主，曾因10年不間斷帶狗接種疫苗獲新北市府「金飯碗」表揚。新北市府動物保護處指出，當事人一年前已搬到台北市，已通知北市府，並撤銷表揚頭銜。

新北市府過往表揚新聞稿指出，獲得模範飼主表揚的詹男會為所飼柯基「秋刀魚」刷牙保護口腔健康，並下廚把關飲食、排除可能過敏源，也年年帶「秋刀魚」定期接種狂犬病疫苗。

請繼續往下閱讀...

動保處表示，當事人已搬到台北市，獲悉後已立即聯絡台北市動保處對該飼主家訪裁罰處置，確保動物安全，該飼主2023年被表揚其寵物連續10年都有施打狂犬病疫苗、絕育及晶片，已撤銷頭銜。

該段影片被網友在不同社群網站轉傳求助，其中一位熱心網友表示，這隻老犬疑似因無法控制小便，遭飼主毆打，希望政府機關儘速介入把狗帶走。當事人身分遭起底為「茶聚」詹姓加盟主，而「茶聚」加盟總部總經理吳致宏也迅速回應，不容忍任何形式的暴力與行為，即起暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限，並依照加盟契約啟動違規調查程序，同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業。

根據「動物保護法」第25條，如宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處二年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

相關新聞：施暴痛打柯基老犬！男被起底手搖飲店老闆 總部發聲明：絕不容忍

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法