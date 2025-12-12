為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    上山追雪注意！首波冷氣團明報到 合歡山不排除封路管制

    2025/12/12 11:42 記者花孟璟／花蓮報導
    首波冷氣團將報到，明天傍晚氣溫降低山區可能結冰，公路局表示，台14甲大禹嶺到翠峰段隨時可能實施交通管制。（記者花孟璟攝）

    首波冷氣團將報到，明天傍晚氣溫降低山區可能結冰，公路局表示，台14甲大禹嶺到翠峰段隨時可能實施交通管制。（記者花孟璟攝）

    入冬首波冷氣團明週末報到，已有不少遊客躍躍欲試要衝合歡山碰運氣，希望遇到下雪！公路局也發布今年入冬首次的雪季道路管制預報！公路局太魯閣工務段指出，明13日至15日不排除實施機動交通管制，包括限掛雪鍊、封路，提醒遊客提早預備雪鏈並注意最新訊息。

    東北季風伴隨水氣，氣象署預報今天北部、東北部轉為有雨天氣，明天冷氣團報到後晚間後氣溫將溜滑梯式下降，平地低溫預報約11到13度，高山地區氣溫可能降至冰點。

    公路局指出，依目前氣象情資顯示，受大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線高海拔路段有相當結冰機率，及路面（肩）積冰不易消融情況。

    公路局表示，台14甲線翠峰（18K）至大禹嶺（41.5K）路段，「12月13日至12月15日」期間，將視天氣狀況不排除機動實施交通管制措施（如限掛雪鍊通行、預警性封路等） ，請用路人提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鏈因應並小心慢行。

    此外，如山區出現下雪、積雪或結冰，依今年的合歡山雪季規定，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

    民眾查詢最新路況，可上網公路局-智慧化省道即時資訊服務網（168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030、用路人服務中心0800-231-035查詢。

    入冬冷氣團將到合歡山可能飄雪，圖為太魯閣國家公園合歡山管理站前的台14甲線。（資料照，記者花孟璟攝）

    入冬冷氣團將到合歡山可能飄雪，圖為太魯閣國家公園合歡山管理站前的台14甲線。（資料照，記者花孟璟攝）

