丹頂鶴「Big」、「Kika」回老家 週六來台北動物園聽保母講古

台北市立動物園的丹頂鶴「Big」和「Kika」，從暫時移居的鶴園搬回兩棲爬蟲動物館前的家了，園方邀請民眾，於12月的週六13日、20日、27日上午11點來到動物園參加保母講古，聽聽保育員分享照顧丹頂鶴的點滴。

為了進行丹頂鶴活動場的頂網更新和場地維護整修，在園方安排下，「Big」和「Kika」暫時遷往鳥園的「鶴園」區。經過數月的場地設施修繕，6月底在台灣出生較能適應炎熱天氣的丹頂鶴「哩鶴」率先搬回兩棲爬蟲動物館前的活動場，最近天氣氣溫逐漸轉涼，「Big」和「Kika」也在11月底回到熟悉但已翻新的舊家。

園方介紹，「Big」和「Kika」在2011年從日本北海道釧路市動物園來到台北，藉由跨國的域外保育合作，建立域外保育的衛星族群，同時擔任起國際保育合作大使的任務。2019年動物園在兩棲爬蟲動物館前方綠地，為丹頂鶴新設置更寬廣的活動場，除了平面空間擴增，活動場陸續種植蘆葦、喬木等以貼近野外自然棲地的樣貌，提供更大的水域空間，讓丹頂鶴可以自行捕食水中魚蝦。蘆葦也成為丹頂鶴於繁殖季節時，築巢所需的巢材，在2022年終於成功孵育出了寶寶「哩鶴」；「哩鶴」逐漸成長獨立後，就先搬遷到鳥園的鶴園居住，「Big」與「Kika」則是持續相伴住在兩爬館前的區域，成為許多遊客來園時必定拜訪的動物之一。

園方表示，此次更新丹頂鶴場地，包括把活動場更新為視覺穿透性更好的不鏽鋼頂網及側網；調整頂網斜度減少落葉堆積以延長使用年限；增加種植高草叢和溼地植物來營造丹頂鶴居住的濕原環境；保留原先室內欄舍空調；另增加室外噴霧降溫設施，讓丹頂鶴更能適應臺灣夏天的氣溫。場地修繕完成後，時序漸漸進入較涼冷的天氣，動物園也安排將「Big」、「Kika」移回兩棲爬蟲動物館前翻新後的舊家。

