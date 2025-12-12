為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄道路重整優化車道 鋪路同步升級避免直行卡卡

    2025/12/12 10:45 記者黃良傑／高雄報導
    高雄道路重整優化車道，鋪路同步升級避免直行卡卡。（高市交通局提供）

    高雄道路重整優化車道，鋪路同步升級避免直行卡卡。（高市交通局提供）

    為了不讓直行車再冤枉排隊，改善「直行卡卡」與「行穿線退縮降低視線死角」，高市交通局、工務局聯手重標道路標線，同步升級重整道路。

    首波重整道路以中山、中華、九如、美術東二路等主要幹道路面刨鋪復舊工程，預計於今年底前陸續完成，交通局與工務局合作進行標線改造。

    交通局表示，推動左轉附加車道，改善左轉側撞降低事故率17.2%外，也改善一輛左轉車擋數十輛直行車問題，但因標線磨除及重繪有舊標線浮現維護問題，因此，道路重鋪成為一次到位的最好契機。

    重整道路目標首要使車道配置優化，直行車不再冤枉排隊，以中華三路、中山二路等幹道為例，透過「車道瘦身」設計附加左轉道，把左轉車「收納」在專屬區域，直行車則維持一路順暢通行，讓車流依照各自動線分流。

    其次，使行穿線退一步、行人更安全，透過適度退縮行穿線位置，並調整枕木紋角度，讓駕駛在進入路口前，就能正面看見行人所在位置，有效降低視線死角。

    交通局強調，看似細微的「位移」與線形調整，卻能大幅降低車輛轉彎時的視線死角風險，再加上左轉號誌，使行人過馬路的時間與左轉車流分開，以時間區隔方式，降低人車衝突，也讓單純的鋪路工程，能從標線、路型到動線邏輯的一次全面升級。

    高雄道路重整優化車道，鋪路同步升級避免直行卡卡，提升安全。（高市交通局提供）

    高雄道路重整優化車道，鋪路同步升級避免直行卡卡，提升安全。（高市交通局提供）

