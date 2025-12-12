玉山「拉庫拉庫蕨之旅」青年營 瓦拉米踏查有熊森林

玉山「拉庫拉庫蕨之旅」營隊，可在東部園區瓦拉米步道探訪蕨類，以及台灣黑熊棲地。（玉管處提供）

玉山東部園區瓦拉米步道，沿途有蕨類與豐富森林資源，且是台灣黑熊重要棲地，還被稱作「有熊國」，為提升高中職學子對於玉山動、植物認識，園區將舉辦「拉庫拉庫蕨之旅」青年營，透過3天半的行程，讓學生體驗搭篷宿營，踏查八通關東段古道，探訪黑熊活動痕跡，深化自然生態教育。

玉山國家公園管理處表示，營隊將體驗東部園區拉庫拉庫溪生態，「瓦拉米」步道係指八通關越嶺線東段，從步道入口經山風、佳心、黃麻至瓦拉米山屋，全長13.6公里的路段，「瓦拉米」（malavi）在布農族的語譯，是「跟著來做某事」的意思，但若以日文（walami）語譯，則為「蕨類」之意，因此從山風至瓦拉米的蕨類與林相豐富，展現驚豔的生態色彩。

另因玉山東部園區是台灣黑熊重要棲息地，走訪瓦拉米有機會在樹幹上看到黑熊爪痕，透過實地踏查，將學習如何與熊和平相處，營隊也將以防熊噴霧與配戴熊鈴進行解說教育，建立與大自然、野生動物共存共榮觀念。

玉管處說，「拉庫拉庫蕨之旅」Youth Camp營隊報名自12月12日起至18日，活動日為2026年1月29日至2月1日，以及2026年2月6日至9日，共2梯次，各為3天半行程，報名對象為10至12年級高中職在學生，每梯次24名、額滿為止，詳情可上官網。

