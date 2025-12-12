為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    特大號「黃金」綠鬣蜥較聰明？ 爬樹曬日光浴逃過獵捕

    2025/12/12 10:04 記者蔡文居／台南報導
    這隻特大號的金黃色綠鬣蜥，攀爬到公園高大的桉樹上曬日光浴。（謝其良提供）

    這隻特大號的金黃色綠鬣蜥，攀爬到公園高大的桉樹上曬日光浴。（謝其良提供）

    外來種綠鬣蜥幾乎沒有天敵，在台灣各地快速繁殖，氾濫成災。台南市到上個月為止，全市已捕獲綠鬣蜥2萬多隻，比去年增加1倍。其中，1公尺長以上的綠鬣蜥已愈來愈少，不過，仍有少數的巨大綠鬣蜥難以捕捉而逃過一劫。台南鳥友謝其良昨天在祥合公園發現1隻特大號的綠鬣蜥，攀爬到高大的桉樹上曬日光浴，躲避獵捕。

    謝其良表示，這隻體色偏金黃色的綠鬣蜥，長達1公尺多，十分巨大，看起來似乎比較聰明。早在1個月前，他到公園賞鳥就發現牠，躲藏在公園一棵高大的桉樹上，逃避查緝。由於桉樹長得十分高大，獵捕人員根本難以捕捉。沒想到，昨天又發現牠又出現在桉樹上曬日光浴，迄今已1個月，仍安然無恙。

    南市農業局森保科長朱健明表示，南市到上個月為止，全市已捕獲綠鬣蜥2萬多隻，目前頭尾長達1公尺以上的綠鬣蜥已愈來愈少見了。祥合公園這隻綠鬣蜥，先前接獲通報，廠商曾派獵人前往搜尋，並未發現。由於牠攀爬到大樹上，距地面有一點距離，並不易捕捉，如果使用獵槍，又因公園附近有住家而有所顧忌，因此將與廠商討論，利用陷阱來捕捉。

    朱健民表示，出現在公園的綠鬣蜥，因擔心嚇到散步的民眾，因此都列為捕捉重點，只要民眾通報馬上會派人前往巡視、捕捉。綠鬣蜥是草食性的，有些體型大的個體會讓人感到害怕，但牠們還蠻溫馴的，並不會攻擊人，因此民眾並不用擔心，如發現們的蹤影，可撥打綠鬣蜥通報電話：0989100919、0912354463，只要接獲通報會立刻派員處理。

    同一隻金黃色綠鬣蜥，上個月一樣攀爬上高大的桉樹上， 躲避獵捕。（謝其良提供）

    同一隻金黃色綠鬣蜥，上個月一樣攀爬上高大的桉樹上， 躲避獵捕。（謝其良提供）

