首波冷氣團週末報到！下週日冷氣團南下轉乾放晴

今日至週六白天持續受東北季風影響，預測北部及東部為陰有短暫陣雨的天氣，週六晚間起至下週日有機會受今年第1波冷氣團影響，各地氣溫將明顯走低並轉冷。

天氣風險公司表示，今日至週六白天持續受東北季風影響，預測北部及東部為陰有短暫陣雨的天氣，週六晚間起至下週日有機會受今年第1波冷氣團影響，各地氣溫將明顯走低並轉冷，預估本波冷氣團影響可延續至下週一（15日），各地顯著轉冷。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，今日至週六白天持續受東北季風影響，預測北部及東部為陰有短暫陣雨的天氣，氣溫約18至24度，整日偏涼，且迎風北海岸至東北部山區降雨機率高且降雨時間相對較長，將有機會累積較多的降雨量，外出請留意雨時行車視線與路況，前往山區亦要注意土石邊坡不穩定風險。中南部則為晴時多雲天氣，氣溫約18至27度，白天較舒適，但早晚偏涼，日夜溫差大。

週六晚間起至下週日則有機會受今年第1波冷氣團影響，各地氣溫將明顯走低並轉冷。且隨著乾冷空氣南下，迎風北部及東部降雨可望減緩，轉多雲並有陽光露臉天氣；中南部則維持晴時多雲穩定天氣。

氣溫方面，預測北部至東部高溫約16至19度，低溫約14至15度，沿海空曠、近山平地或東部縱谷有機會探至12至13度低溫;中南部高溫約20至25度，低溫約15至17度，沿海空曠、近山平地不排除下探至12至14度低溫。本波冷氣團雖主要為北部至東部帶來顯著降溫，不過中南部雖白天較暖，但受輻射冷卻影響，清晨低溫不亞於北臺灣。

提醒大家，本波冷氣團影響可延續至下週一（15日），各地顯著轉冷，雖然白天陽光照射下，體感相對較舒適；但夜晚清晨輻射冷卻加強，寒意更明顯。請提前做好保暖與低溫防範，長者與心血管、呼吸道敏感族群留意晨晚外出時間與保暖層次。目前預測要到下週一白天冷氣團才會逐漸減弱，低溫逐步回升。

