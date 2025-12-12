嘎呼拉斯山中音樂節 12/20六龜山谷見

嘎呼拉斯山中音樂節以山林和星空為舞台，展現具在地特色的音樂和美聲。（高雄市教育局提供）

第6屆「嘎呼拉斯Kahuzas山中音樂節」將於12月20日下午3至8點在高雄六龜的寶來國中登場，以山谷為舞台、孩子為主角，將用歌聲和文化，點亮冬季滿天星空的山中夜晚。

嘎呼拉斯山中音樂節將有近500位學生站上山谷舞台，包括六龜、桃源區共13所國小、國中及高中團隊，以及尼布恩合唱團、教師合唱團，共同串起山林孩子的合唱力量。

今年也邀請金曲卡司齊聚山谷，用原民、民謠、多元音樂齊共鳴，有金曲客語女歌手邱淑蟬，將以「青春的位置」與廣興國小新威分校合唱，呈現跨世代動人合作樂章；生祥樂隊將以融合月琴、民謠與現代節奏的風格，再現土地深度與音樂能量，還有桑梅絹、那屋瓦少女隊、Arase 阿拉斯、馬詠恩，各族群原民音樂人以獨特嗓音與文化底蘊，呈現最真摯的山林之聲，加上教師組合唱團、尼布恩合唱團共同呈現從現代合唱到多族群曲風的深度演繹。

這場山中音樂盛會，也會結合在地美食、原民工藝與文化多攤位市集，有六龜、桃源在地小農與農特產、布農族、平埔大武壠、客家、新住民特色美食、山區工坊手作、文創品牌、藝術展示、地方社區組織與創意攤位，從山茶、梅子、藜作物，到客家美食與原住民工藝，邀請民眾到現場，一邊聽音樂、一邊享受山林美食與文化感受，打造最具地方魅力的節慶體驗。

第6屆「嘎呼拉斯Kahuzas山中音樂節」將於 12月20日下午3至8點在高雄六龜的寶來國中登場。（高雄市教育局提供）

