施暴痛打柯基老犬！男被起底手搖飲店老闆 總部發聲明：絕不容忍

一隻年紀約15歲的柯基老犬遭到飼主施暴，在流傳的影片中可看到飼主以掃把多次痛打，過程中還不斷痛罵，讓老犬嚇到蜷縮在角落，不斷發抖。（圖擷自網路）

網路近日瘋傳一起虐狗事件，一名男子疑似情緒失控，竟對15歲高齡柯基老犬施暴，影片曝光後引發網路撻伐，後續飼主被起底是手搖飲店老闆。對此，手搖飲品牌「茶聚」總部於半夜發聲明強調，是加盟主個人行為，除了表示感到震驚、遺憾，也強調對任何暴力不會容忍，目前也先暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限。

網路近日流傳，一隻約15歲的柯基老犬遭到飼主施暴，在流傳的影片中可看到飼主以掃把多次痛打，過程中還不斷痛罵，讓老犬嚇到蜷縮在角落，不斷發抖。該名飼主還將影片PO網，並嗆要將牠送養，不然就安樂死。網友擔憂老犬恐有生命危險，也紛紛撻伐這名施暴的飼主。

後續有多名網友起底，該名涉嫌虐狗的飼主，為茶聚某加盟店詹姓負責人。對此「茶聚」總部於深夜也發聲明強調，對此感到震驚，也感到極度遺憾，並指這件事雖屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行「不接受，也不容忍」。目前也已責成團隊立刻啟動危機處置機制，暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限、依照加盟契約啟動違規調查程序等。

茶聚加盟總部 聲明如下︰

各位消費者、以及支持茶聚的朋友們：

我在第一時間得知，有加盟門市的負責人於社群平台上發布疑似涉及虐待動物的影片。身為茶聚加盟總部的負責人，我對此感到震驚，也感到極度遺憾。

雖然這件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊——我們不接受，也不容忍。

在確認事件後，我已責成團隊立刻啟動危機處置機制，目前已執行下列措施：

• 即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限

• 依照加盟契約啟動違規調查程序

• 同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業

我們深度理解此事件對社會大眾造成的不悅，也傷害了許多支持茶聚的朋友。作為品牌負責人，我要向所有關心此事的大眾，表達我個人的歉意。

我們會在最短時間內公布後續決議，並依最嚴格標準處理。本事件也再次提醒我們：加盟體系的品牌名譽的休戚與共，加盟主們應避免類似情況再度發生。

感謝大家對茶聚的提醒與監督。

茶聚加盟總部 吳致宏 總經理

敬上

