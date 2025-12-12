為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    助攻觀光 雲林麥寮3處公有停車場電動車充電站上線

    2025/12/12 08:52 記者黃淑莉／雲林報導
    麥寮鄉公所率雲林20鄉鎮市之先，由公所自籌700萬元在公有停車場設置電動車充電站啟用。（麥寮鄉公所提供）

    麥寮鄉公所率雲林20鄉鎮市之先，由公所自籌700萬元在公有停車場設置電動車充電站啟用。（麥寮鄉公所提供）

    麥寮鄉公所率雲林縣20鄉鎮市之先，在鄉內3處公有停車場建置電動汽車充電站，即日起啟用，不分快充、慢充每度8元，啟用試辦即日起至12月17日免費充電。

    麥寮鄉長許忠富前幾年開電動車到北部，因為出發前忘記充電，開到半途電量不足，找不到充電站，整個行程全亂套，他說，有沒電「顧路」的經驗，他更能感受車主在車子快沒電找不到充電站的焦慮。

    許忠富指出，越來越多人駕駛電動汽車，加上這幾年縣府積極推動台61線沿線麥台四口（麥寮、台西、四湖、口湖）觀光，遊客人數有顯著成長，因沿海大眾運輸工具不足，多數遊客都自己開車，但沿海目前只有台61線口湖休息站有充電站，為讓遊客能在麥寮停留多一點時間，進而在地方消費，設置電動汽車充電站有必要。

    麥寮鄉公所表示，首波公所自籌700萬元，分別在麥寮鄉公所辦公大樓前停車場、麥寮鄉社教園區停車場及麥寮早市旁的表福路公有停車場等3處公有停車場建置充電站，除表福路停車場配置慢充4槍外，公所及社教園區停車場都設置快充2槍、慢充2槍。

    許忠富說，充電收費根據公所所訂定收費辦法，無論快充、慢充每度均為8元，駕駛可依個人停留時間自由選擇，希望透過完善充電設施吸引更多遊客來麥寮，未來將視使用狀況及地方需求，只要符合設置法規及用地，可視情況再增設，另也可考慮在市區搭配縣府MOOVO電動自行車，帶動地方觀光。

    麥寮鄉公所率雲林20鄉鎮市之先，由公所自籌700萬元在公有停車場設置電動車充電站啟用。（麥寮鄉公所提供）

    麥寮鄉公所率雲林20鄉鎮市之先，由公所自籌700萬元在公有停車場設置電動車充電站啟用。（麥寮鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播