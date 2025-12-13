台灣本土益生菌之父 許庭源倡談「平衡」之道

許庭源認為治病不是壓抑，而是在於平衡。（記者許麗娟攝）

大家耳熟能詳的LP33益生菌，是第一支自台灣人體分離出來的本土益生菌，研發人免疫風濕科醫師許庭源是台灣知名的免疫學專家，家族七代皆是中醫師，他把中醫講究的陰陽平衡與免疫學相通，融合中西醫成「整合醫學」，用「平衡」治病及養生。

高禾醫院創辦人許庭源從小就看著中醫祖父為病人整骨、推拿、抓中藥，也被訓練要幫忙抄藥單、整理藥材，大學時因此選讀中醫系，但真正觸發他興趣的，反而是大二時房東太太得了嚴重黃疸的故事。

許庭源說，當時因醫院治療無效，家屬也已準備壽衣接房東太太回家，他想到祖父留給他的中醫方劑寫到「茵陳蒿湯」，便按圖索驥拿到中藥房抓方子熬給房東太太喝，結果黃疸還真的退了，自此，當中醫師就成了許庭源的職志。

許庭源說，傳統醫學因為沒有用現代醫學去解釋或持續研究而更進步，所以會讓民眾覺得是迷信，結合現代的主流醫學與傳統的另類醫療成「整合醫學」，則是他這輩子一直在走的路。

他強調，治病不是壓抑、而是平衡，人體免疫力出問題，就是第一型Ｔ細胞、第二型Ｔ細胞失衡，如紅斑性狼瘡、類風濕性的病人就是調節性Ｔ細胞太少，而中醫說的陰陽平衡就是這個道理，也因此，才會攻讀台大免疫學博士，把中醫的哲學思考原理引入現代免疫學，進而發明微流體生物晶片，一滴血就能和細菌、中藥測出哪種菌可增加此人的調節性T細胞，找到治療免疫疾病的專屬益生菌。

今年64歲的許庭源，抗老化和養生之道也講究「平衡」，主張先養好腸胃道，還要注重營養均衡療法，強調每天換吃不同營養的食物，最忌偏食，如很多人認為某些食物好就天天吃就不妥；再者是有規律的生理時鐘，他晚上11點入睡、早上7點起床，連排便時間都固定於上午7至9點；最後則是每餐少吃20%，臨床及研究也發現，只吃7、8分飽者最抗老化。

許庭源並建議定期健檢，他說，生病有5成是基因影響、5成是後天環境影響，每人一輩子只須做一次基因解碼健檢，了解會造成生病的基因，再搭配功能性醫學健檢，盤點身上器官的功能狀況，40歲後最好每2年做1次健檢，才能即早發現病情、及早治療。

許庭源發明的微流體生物晶片，靠一滴血找出適合此人的調節性T細胞及治療免疫疾病的專屬益生菌。（記者許麗娟攝）

