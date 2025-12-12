2025全球氣溫追平第2熱！氣象專家曝「建物改善方案」減緩熱島效應

林得恩12日呼籲建築物換裝「節能防曬窗」、採用「涼屋頂」技術，為減緩區域熱島效應做出貢獻。（圖擷自林老師氣象站臉書）

歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）本月9日表示，繼全球於2024年創下歷史高溫後，2025年可能追平2023年，成為有紀錄以來第2熱的一年。台灣大學大氣科學博士林得恩指出，全球暖化日益加劇，高溫炙熱將難以避免；林得恩並以「全台最熱」的內湖為例，呼籲建築物換裝「節能防曬窗」、採用「涼屋頂」技術，為減緩區域熱島效應做出貢獻。

林得恩今天在臉書「林老師氣象站」發文稱，台灣今年10月均溫已創下1951年以來同期最高，9月均溫也創下過去70餘年來的第3高，整個秋季的平均氣溫更高達26.5度，同步創下歷史新高；於此同時，高溫的持續時間還明顯拉長。上述狀況正在全台多地惡化蔓延，值得關注並因應減緩。

林得恩提及，內湖位於台北盆地東北角低窪區，四周環山，白天太陽輻射使地面加熱，暖空氣上升後被山勢阻擋，熱氣難散。且內湖科技園區建築密度極高，大量混凝土與柏油路面蓄熱，白天吸收太陽輻射、夜間釋放能量，持續加劇升溫，「人為熱島效應」遠甚周邊山區。

林得恩說，造成內湖地區過熱問題的原因，如地形盆地效應、缺乏通風廊道、水氣聚積等結構性都市問題，需要政府長期規劃、調整基礎建設才能有效改善。然而，面對不斷惡化的熱島效應，社會大眾乃至企業仍有可立即著手、成效顯著的改善方案，且相關技術在國際已行之有年。

林得恩稱，為減緩建築物的熱吸收、降低空調負荷，並進一步冷卻周邊環境，可以聚焦於以下兩方面進行改造。其一是換裝「節能防曬窗」，將傳統窗戶汰換為低輻射玻璃，能有效阻擋高達數十個百分點的紅外線熱輻射，大幅減少外部熱能透過窗戶進入室內；其二是採用「涼屋頂」技術，在屋頂表面塗上高太陽反射率的特殊塗料，將高達85%以上的太陽熱能反射回大氣層。

林得恩指出，這類改造能大幅減少建築物對熱量的吸收與儲存，不僅能顯著降低頂樓及室內溫度，減輕空調負擔，更能減少建築物向周邊環境釋放的廢熱，為減緩區域微型熱島效應做出貢獻。林得恩強調，面對全球暖化日益加劇，高溫炙熱將難以避免，是必須嚴謹因應的關鍵課題。

