    首頁 > 生活

    賣便當成台鐵小金雞！高雄鳳山火車站打造「台鐵便當品牌體驗館」

    2025/12/12 00:10 記者陳文嬋／高雄報導
    台鐵鳳山車站大樓將改推台鐵便當品牌體驗館。（記者陳文嬋攝）

    台鐵鳳山車站大樓將改推台鐵便當品牌體驗館。（記者陳文嬋攝）

    台鐵鳳山車站開發大樓原本將打造「台鐵便當與商品觀光工廠」，但受限土地使用分區及工廠登記等問題，改推「台鐵便當品牌體驗館」，將透過製作參觀、互動體驗及販售展示等方式，明年6月先完成體驗區建置展示，讓民眾耳目一新。

    台鐵加速鳳山車站6+10層開發大樓「空中鳳城」活化使用，規劃自行招商、出租及內部使用方式，將採分層、分區方式招租，10樓低樓層將打造全台首座台鐵便當品牌體驗館，6樓低樓層期引入地方生活服務事業，如超市、藥妝、餐飲等產業，2棟中高樓層則為辦公空間場域。

    台鐵原本有意打造「台鐵便當與商品觀光工廠」，但因觀光工廠須有工廠登記，且設置工廠必須為乙種工業區，鳳山車站大樓受限都市計畫土地使用分區，不能設置觀光工廠，但仍可設置簡易廚房，改推「台鐵便當品牌體驗館」。

    台鐵將推出形象及打卡拍照區、品牌文化展示區 、互動式體驗區、伴手禮及餐飲服務區、推廣與教育區等區域，兼具文化展示、餐飲服務、品牌行銷、互動體驗及觀光推廣等多功能，將成為台鐵便當及台鐵夢工場重要基地，引進更多人流，繁榮地方經濟。

    台鐵已至萬國通路創意觀光工廠及奇美食品幸福工廠標竿學習，未來也會參酌營運模式，台鐵便當品牌體驗館正辦理先期規劃作業，明年6月完成第一階段體驗區建置展示，再進行第二階段全區工程。

    台鐵也陸續接洽辦公空間需求單位及多家知名連鎖品牌業者，目前採開放式專案洽商，未設定招商條件或限制，以符合需求及提高出租率，帶動地方觀光發展。

